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【內房危機】高盛料今年內房高息債違約率達45%　較5月預測高約13個百分點

股市 19:06 2022/07/25

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高盛料今年內房高息債違約率達45%　較5月預測高約13個百分點

內地房地產企業持續出現債務違約，近期亦出現爛尾樓停貸風波，進一步削弱市民購房意慾。高盛繼5月下旬將內房高息債違約率由19%升至31.6%，近日再發表報告，將今年違約率預測進一步調升至45%。

高盛指，年初至今，內地高收息債的違約率已達28.7%，若假設內房所有已進行交換交換或展期的債券最終違約，將推升今年的違約率至42.8%。高盛提醒，投資者應繼續投資於最優質房企的高收益債。

高盛指出，雖然內地房地產的壓力上升，但未見到中國出現系統性風險的跡象，據該行的內銀團隊研究，中國的銀行體系有足夠的空間吸收內房的信貸損失，即使在最差的情境下，大型銀行仍有能力消化上升的不良貸款。該行認為，信貸違約壓力未有傳導至非房地產行業的在岸債券市場。

高盛又提到，在宏觀不確定上升，料中國信貸利差將會保持寬闊。

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