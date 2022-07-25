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【Bitcoin】Tesla沽出75%比特幣後成績單公開　半年加密資產淨損手約8億港元

Hot Talk 19:03 2022/07/25

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【Bitcoin】Tesla沽出75%比特幣後成績單公開

特斯拉（Tesla，美：TSLA）上周發布季績時公布，期內沽出75%比特幣（Bitcoin），當時Tesla只披露回籠9.36億美元，未有披露交易盈利或虧損金額。Tesla最新向美國證交會SEC提交季報，披露於2022年上半年因應轉換數碼資產成為法定貨幣時錄得6400萬美元已變現盈利，但同期錄得1.7億美元數碼資產減值損失，因而淨虧損1.06億美元，而Tesla去年同期因數碼資產淨獲利7800萬美元。

截至6月底，Tesla 持有2.18億美元數碼貨幣淨資產，較去年底持有12.6億美元，大減83%。

不過，比特幣只佔Tesla資產負債表一小部分。至上月底，Tesla共持有312億美元流動資產，較去年底多出41億美元，同期流動負債218億美元，較去年底多21億美元。

Tesla上季出售75%比特幣套現逾9億美元，馬斯克解釋與內地疫情有關，可見【下一頁】

Tesla於2021年上半年斥資15億美元比特幣，公司最新指，今年初也有買入「微不足道」的比特幣，未有列出金額。

另外，Tesla在季報表示，公司預計2022年以及未來兩個財年資本開支將達60億至80億美元。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化

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#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

記者：麥德銘

 

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美股 虛擬貨幣 Tesla 比特幣 馬斯克 特斯拉（Tesla，美：TSLA）

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