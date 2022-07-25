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【歐洲熱浪】餐廳停用焗爐免廚師中暑　僅供應冷盤

商業 18:54 2022/07/25

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英國有餐廳、酒吧因熱浪侵襲，暫停供應部分菜式。（法新社圖片）

歐洲熱浪持續，英國、法國等地出現攝氏40度以上的高溫。英國有餐廳、酒吧因而暫停供應部分菜式，改推凍湯、沙律及三文治等。

【展覽復常】「零食世界」 26號閉幕　參展商首3日賣逾千盒芋頭酥（多圖）

據《衛報》報道，英國有不少餐廳考慮到溫度飆升，令廚師在夏季烹飪變得不安全，因而推出「熱浪餐牌」。自上周開始，餐廳停用焗爐、烤架，停售漢堡包、牛扒及饀批等；集中製作夏天沙律、三文治及凍湯等。

當地其中一間餐廳Drapers Arms老闆Nick Gibson透露，溫熱的魚類菜式已改為冷盤的八爪魚、青口及鮭魚沙律。他解釋，該店希望烹飪過程不會產生高溫，因無法接受廚師要在這個天氣下煮食；又計劃下次熱浪在侵襲時，會再次推出「熱浪餐牌」。

另一間餐廳Riverside Studios的經典餐牌是漢堡包、炸魚薯條，但現時已改成沙律、西班牙凍湯 等。該店助理經理指，除了不希望廚師整天站在烤架面前，亦認為顧客會渴望更多冷盤。他指，事實上新餐牌的所有食品全部售罄，如有另一次熱浪，將會再次加推冷盤。

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責任編輯：葉泳珊

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