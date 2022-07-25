【大行分析】巴克萊：內房爛尾樓斷供潮極端情況　增2.3萬億不良貸款

▲ 【中國經濟】巴克萊：中國防疫措施現更具針對性、河南村鎮銀行醜聞料已受控

巴克萊發表最新中國宏觀經濟報告，內房「爛尾樓」斷供潮正持續擴大，斷供潮已迅速擴大到約涉及91個城市的至少300個項目，最新傳出一些供應商拒繳銀行貸款，儘管現時保監會要求銀行盡量滿足地產商融資以確保項目完成，亦有報導指政府將允許購房者暫停對已停工的住宅項目的抵押貸款支付，巴克萊認為下半年內房市場的金融風險令人關注。

該行分析，內銀目前有52萬億元（人民幣，下同）貸款與樓市相關，相當於銀行總貸款的25%，當中13萬億元是發展商貸款、39萬億元為樓按。

巴克萊以情景分析，若果發展商違約率增至10%，會帶來1.3萬億元不良貸款，連同樓按相關不良貸款可達1萬億，整個銀行體系不良貸款率將從目前的1.7%顯著提升至2.8%。

爛尾樓風險外 7月內房銷售急速惡化

房屋銷售上，即使6月銷售稍微好轉後，30個主要城市的住宅合約銷售由6月按年跌6.4%，7月上半月急速惡化至按年跌45%，反映市場對早前降低首套房首期比例、抵押貸款利率等寬鬆政策的反應似乎已經減弱。

與此同時，河南村鎮銀行醜聞風波，隨金融機構分批向存款額在5萬元、10萬元人民幣的客戶退款，事件正受到控制。

其他中國經濟數據表現參差 有跡象恢復旅遊業

在其他經濟層面，巴克萊提及中國新冠病例升至5月以來高位，但內地政府採用更具針對性的防疫措施，以限制社區代替全面封城，盡可能避免造成不必要的經濟混亂。另一方面，

內地政府有試圖重開旅遊業的跡象，例如將病例的密切接觸者和入境旅客的隔離時間縮短至7天，並取消規定於旅行通行證內註明一個人最近是否去過新冠疫情高風險的城市，解除內地旅行的主要障礙。該行指，中國亦將採取措施完善簽證和檢測政策，進一步恢復和增加國際客運航班。

汽車銷售方面，該行指其在7月首10日仍保持強勁，比去年同期增長16%，認為是受惠於政府的刺激措施，其中包括汽車購買減稅。

製造業表現方面，巴克萊指中國除了汽車業開工率上升外，主要製造業開工率於7月上半月均下降，包括焦炭、螺紋鋼和紡織等，分別下跌至80.1%、45.2%，以及50.4%。

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實習記者：張巧怡