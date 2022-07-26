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【財經小知識】美國經濟衰退　須由美國全國經濟研究所（NBER）來確認

Hot Talk 09:00 2022/07/26

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全球各地均以國民生產總值（GDP）連續兩個季度負增長，定義為技術性「衰退」。隨美國聯儲局接連大手加息，市場預期美國經濟衰退風險升溫，聯儲局主席鮑威爾早前亦承認美國存在經濟衰退的風險不過美國經濟衰退卻有另一套準則？

美國經濟衰退，須由美國全國經濟研究所（NBER）來確認。NBER認為，若單純以連續兩個季度負增長作「衰退」定義，為過於簡單及帶誤導性，因此會綜合考慮衰退的幅度、擴散程度和持續性三個元素，才決定美國經濟衰退出現及完結的時間。因此NBER行動較神秘，過往未有正式宣布會晤及聲明發布時間，最新一次發布指出2020年4月為低位時期。

市場認為經濟衰退的現象，是GDP出現負增長，失業率飈升，零售銷售下跌，市民收入及製造業收入持續減少一段時間。

由於美國首季經濟出現負增長，若第二季經濟增長同樣出現負數，美國是否衰退，要由NBER確認，但基於勞工市場仍然強勁，消費市道依然暢旺，相信美國經濟依然向好。

NBER商業周期測定委員會由8名成員組成，由史丹福大學教授Robert Hall領導，及Robert Gordon同於1978年加入、主席為麻省理工教授James Poterba、哈佛大學教授James Stock女性成員包括加州大學教授Valerie Ramey及以及奧巴馬時期曾任經濟顧問的Christina Romer；以往委員會成員包括前聯儲會主席伯南克，喬治布殊時期的前首席白宮經濟學家Greg Mankiw。

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