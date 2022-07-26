【財經小知識】美國經濟衰退　須由美國全國經濟研究所（NBER）來確認

全球各地均以國民生產總值（GDP）連續兩個季度負增長，定義為技術性「衰退」。隨美國聯儲局接連大手加息，市場預期美國經濟衰退風險升溫，聯儲局主席鮑威爾早前亦承認美國存在經濟衰退的風險，不過美國經濟衰退卻有另一套準則？

美國經濟衰退，須由美國全國經濟研究所（NBER）來確認。NBER認為，若單純以連續兩個季度負增長作「衰退」定義，為過於簡單及帶誤導性，因此會綜合考慮衰退的幅度、擴散程度和持續性三個元素，才決定美國經濟衰退出現及完結的時間。因此NBER行動較神秘，過往未有正式宣布會晤及聲明發布時間，最新一次發布指出2020年4月為低位時期。

市場認為經濟衰退的現象，是GDP出現負增長，失業率飈升，零售銷售下跌，市民收入及製造業收入持續減少一段時間。

由於美國首季經濟出現負增長，若第二季經濟增長同樣出現負數，美國是否衰退，要由NBER確認，但基於勞工市場仍然強勁，消費市道依然暢旺，相信美國經濟依然向好。

NBER商業周期測定委員會由8名成員組成，由史丹福大學教授Robert Hall領導，及Robert Gordon同於1978年加入、主席為麻省理工教授James Poterba、哈佛大學教授James Stock女性成員包括加州大學教授Valerie Ramey及以及奧巴馬時期曾任經濟顧問的Christina Romer；以往委員會成員包括前聯儲會主席伯南克，喬治布殊時期的前首席白宮經濟學家Greg Mankiw。

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記者：宋佩恩

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