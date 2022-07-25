【美國加息】市場對9月以後加息前景未有共識　大摩與摩通觀點打對台

▲ 市場對9月以後加息前景未有共識，大摩與摩通觀點打對台。

美國聯儲局周四凌晨公佈議息結果，據芝商所利率期貨預測，是次會議加息0.75厘的機會率達76.3%，僅23.7%可能性加息1厘。不過，對於9月會議加息幅度，市場未有壓倒性共識，加息0.5厘及0.75厘之機會率分別是53.4%及39.5%。與此同時，兩大華爾街投行摩根士丹利及摩通對儲局的加息前景看法迥異，大摩指市場對於儲局停止收緊貨幣政策的預期實屬過早，而摩通則押注美國通脹見頂會觸發儲局轉向。

大摩認為，通脹居高不下且達歷史高位，意味儲局今次的鷹派立場將維持較長時間，即使經濟衰退來臨，料儲局仍會維持緊縮幣策。該行又指，縱使美國物價顯著下跌，但由於對於美國經濟周期延續下去屬於重要範疇之物價，其水平經已高得難以觸及，故高物價未來對消費需求的影響不易消失。

摩通則指，美國經濟活動的動力充滿挑戰性，連同就業市場疲弱，都為儲局轉向更為平衡的幣策打開大門，又相信美元與通脹將會見頂。

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責任編輯：余倩敏