碧咸夫婦IG曬恩愛 互貼唱K同跳舞影片

英國著名前球星碧咸與太太維多利亞經常在社交網「曬恩愛」，兩人近日度假時亦不忘放閃。碧咸日前在網上分享一段維多利亞在大展歌喉影片，維多利亞亦發布碧咸展示舞姿的片段。

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碧咸（David Beckham）和維多利亞（Victoria Beckham）正在法國東南部城市聖特羅佩（St Tropez）度假，不時在社交平台上分享點滴。碧咸周日（24日）在Instagram上載一段短片，維多利亞自己再度演繹當年所屬組合「Spice Girls」的經典歌曲《Stop》。

影片僅得21秒，維多利亞身穿黑色連衣緊身裙，左手拿麥克風，右手則不時跟著音樂節奏做動作。從影片中可見，維多利亞身處台上享受音樂，身後亦有數人隨歌起舞，現場氣氛良好。

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其實，兩人一直不時利用社交平台放閃，維多利亞上周六（23日）便上載影片，展示碧咸身穿便服在草地上做「地板舞」（breakdances）數個高難度動作，包括雙手撐地挺身後退等。碧咸上周亦上載影片，偷拍維多利亞在輪船走廊上做深蹲，並搖頭表示無奈。

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責任編輯：李俊儀

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