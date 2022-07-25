【樓市現象】龍蟠苑「6字頭」放盤多月無人問津 業主減價逾19%至「4字頭」才成功出貨 創同類近4年新低價

加息陰霾下，有發展商以平價推盤，二手樓市減價成交湧現。一個位於鑽石山龍蟠苑的1房單位，放盤多月未能沽出，最後業主將叫價由「6字頭」減價至「4字頭」，才成功沾出單位。

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中原地產高級分行經理李浩洋表示，該分行最新促成一宗龍蟠苑成交，單位為B座低層16室，實用面積383平方呎，為一房間隔，座向西南，望內園景。單位原業主今年2月開價600萬元，惟乏人問津，期間多次調整叫價，直至本月初調整至520萬元即獲洽購，最終於自由市場以482萬元成交，減幅達19.7%，折合實用呎價12,585元，造價創屋苑同類型單位近4年新低。

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中原地產李浩洋指，新買家為同區換樓家庭客，鐘情屋苑位置方便，鄰近港鐡站及大型購物商場，加上單位享清靜內園景，經多番商議後決定入市自用。

原業主早於1987年以18.91萬元一手購入單位，當時單位未補地價，持貨35年，是次沽出單位需補回地價，相信仍獲利甚豐離場。



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記者：陳詠妍