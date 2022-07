緬甸處決4名民運人士 34年首次執行死刑

緬甸去年初爆發反政府示威,軍方以武力鎮壓,並拘捕國務資助昂山蘇姬在內等多名人士。當地官媒近日報稱,4名在囚民主運動人士早前已被處決,為緬甸超過30年來首次執行死刑。被處決人士包括一名前國會議員及一名民主運動支持者。

軍政府控制的媒體周一(25日)報道,前國會議員兼嘻哈歌手漂澤亞桑(Phyo Zeya Thaw,音譯)與民主運動支持者覺敏友(Kyaw Min Yu,音譯)在內等4人在4月時已被處決。4人被指從事恐怖主義活動,在今年1月遭判決死刑。

人權組織批評軍政府閉門處決4人,亦指判刑不公義。執行死刑的消息公布後,最大城市仰光的一條橋上出現威脅軍政府的標語,寫道「準備償還血債」(be ready to pay for the blood debt),並哀悼4名死者。

緬甸媒體指死者家屬曾到過位於仰光的Insein監獄,希望見親人最後一面。消息人士指覺敏友家人獲獄方確認,53歲的覺敏友已執行死刑。暫時未知4人在何處被行刑,緬甸以往一般是以絞刑處死。

今次是緬甸自1988年後,事隔34年再次執行死刑。緬甸政治囚犯協助組織指出,軍事政變引起的反政府示威以來,共76名囚犯被判處死刑,包括兩名兒童,另有41名死囚暫時失聯。

不少緬甸民眾在社交網站把頭像圖片改為黑色或紅色,向4名被處決人士致哀。有人引用漂澤亞桑的歌詞「只要我們團結不會有事發生」(nothing’s gonna happen if we are all united),悼念死亡的4人。

