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緬甸處決4名民運人士 34年首次執行死刑

環球政治 18:28 2022/07/25

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緬甸去年初爆發反政府示威，軍方以武力鎮壓，並拘捕國務資助昂山蘇姬在內等多名人士。當地官媒近日報稱，4名在囚民主運動人士早前已被處決，為緬甸超過30年來首次執行死刑。被處決人士包括一名前國會議員及一名民主運動支持者。

昂山素姬兩項指控再判罪成 刑期增4年 【下一頁】

軍政府控制的媒體周一（25日）報道，前國會議員兼嘻哈歌手漂澤亞桑（Phyo Zeya Thaw，音譯）與民主運動支持者覺敏友（Kyaw Min Yu，音譯）在內等4人在4月時已被處決。4人被指從事恐怖主義活動，在今年1月遭判決死刑。

人權組織批評軍政府閉門處決4人，亦指判刑不公義。執行死刑的消息公布後，最大城市仰光的一條橋上出現威脅軍政府的標語，寫道「準備償還血債」（be ready to pay for the blood debt），並哀悼4名死者。

緬甸媒體指死者家屬曾到過位於仰光的Insein監獄，希望見親人最後一面。消息人士指覺敏友家人獲獄方確認，53歲的覺敏友已執行死刑。暫時未知4人在何處被行刑，緬甸以往一般是以絞刑處死。

羅興亞人告Facebook未有阻止暴力 求償1.17萬億 【下一頁】

今次是緬甸自1988年後，事隔34年再次執行死刑。緬甸政治囚犯協助組織指出，軍事政變引起的反政府示威以來，共76名囚犯被判處死刑，包括兩名兒童，另有41名死囚暫時失聯。

不少緬甸民眾在社交網站把頭像圖片改為黑色或紅色，向4名被處決人士致哀。有人引用漂澤亞桑的歌詞「只要我們團結不會有事發生」（nothing’s gonna happen if we are all united），悼念死亡的4人。

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責任編輯：吳漢培

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