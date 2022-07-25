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【電商網購】網購集運商Buyandship 手機App推社交功能Buyaholic　分享運單可賺積分

Hot Talk 18:01 2022/07/25

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【電商網購】網購集運商Buyandship 手機App推社交功能Buyaholic　分享運單可賺積分

本地初創企業、網購轉運商Buyandship宣布，推出出產品分享功能，會員可以選擇在程式內發佈帖文分享已完成運單，程式內所有產品將連接購買網頁連結。Buyandship稱，期望增加公司在社交電商的參與，進一步優化用戶體驗。Buyaholic會先在香港推出，及後將陸續在台灣、新加坡、馬來西亞等多地推出。

Buyandship稱，會員可登入手機應用程式，進入「帳戶」一頁後點按「Buyaholic」。建立帳戶後，用戶可分享已完成運單內的商品，並賺取點數以換取積分。每100 點數可兌換成1元的 Buyandship運費積分，可以用作扣減下次轉運費用。

使用Buyaholic流程

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公司稱，推出Buyaholic是Buyandship未來建構多元電商平台中重要的一環，用戶看到感興趣的商品，可在應用程式內馬上跳轉至該產品的購物頁面，或使用代購服務「Buyforyou」購買。

Buyandship首席執行官李兆倫表示，公司過往一直依賴Facebook群組以促進用戶之間的交流，並於3年間在5個國家及地區累積超過 16 萬位成員。未來我們會透過Buyaholic集合所有地區的活躍成員，讓用戶之間更頻繁地交流購物情報，以多方位布局打造完整的電商生態圈。

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責任編輯：李哲毅

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