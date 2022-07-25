  • 34°C
香港時間 : 2022725日 (一) 18:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長和系】長江生科夥長和投資早期癌症檢測開發商Pharus　合計投資約8600萬港元

股市 17:54 2022/07/25

分享：

分享：

【長和系】長江生科夥長和投資早期癌症檢測開發商Pharus　合計投資約8600萬港元

長江生命科技 （00775） 公布，與長和 （00001） 一同參與癌症早期檢測分子診斷研發商Pharus的A2輪融資，長江生命科技、長和各自斥資550萬美元（約4290萬港元），完成融資後各持有Pharus 18.33%股權。Pharus完成融資後估值達3000萬美元（約2.34億港元）。

長江生命科技指，Pharus屬於及奎克生技光電股份（Quark Biosciences）的子公司，在長和系入股前，由Quark全資持有。隨長和系入股後，長江生科、長和各可委任一名董事會，加入由5人組成的Pharus董事會。

長江生科表示，投資可與公司現有醫藥研發業務營運產生協同效應，並可能獲得具吸引力的回報及資本增值。

Pharus 研發多癌早期檢測產品

Pharus 目前正開放基於血液中循環的小分子核糖核酸（microRNA）檢測的「OncoSweep MCED（多癌早期檢測）」液體活檢測試，以及開發單癌液體活檢測試用於檢測亞洲高發癌症。

公告指，OncoSweep MCED 測試通過採集少量血液樣本量化血液中多達 100 種的microRNA標記，並使用機器學習算法進行數據分析，以確定是否患有癌症。OncoSweep MCED 測試的初步研究數據於2020年提交予美國臨床腫瘤學會 會議上公佈 ，其分析算法對癌症檢測的敏感度為91.4%，特異性為85.0%。

Pharus正在亞洲進行大規模臨床試驗以改進和驗證處於開發階段的 OncoSweep MCED 測試及其他液體活檢測試的表現。

相關文章：

【大行報告】據報長和系售英國電力資產交易告吹　分析：不影響長建及電能價值

【長和系業績】長江生命科技全年多賺三成　派末期息0.01元

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

編輯：麥德銘

港股 癌症 快速測試 長江生命科技（00775） 長和（00001）

上一篇文章

【電商網購】網購集運商Buyandship 手機App推社交功能Buyaholic　分享運單可賺積分

下一篇文章

【美股業績】飛利浦下調全年銷售增長指引　次季業績遜預期　盤前跌10%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【銀行總結餘】大鱷再唱淡港元、互換協議＝陰乾港元？　金管局余偉文親解聯滙制度、籲慎防憑空揑造傳言
【銀行總結餘】大鱷再唱淡港元、互換協議＝陰乾港元？　金管局余偉文親解聯滙制度、籲慎防憑空揑造傳言
【港股市況】恒生指數全日跌46點　中港地產股逆市升　ATM跌1%至2%、阿里巴巴失100關（不斷更新）
【港股市況】恒生指數全日跌46點　中港地產股逆市升　ATM跌1%至2%、阿里巴巴失100關（不斷更新）
【防疫措施】港府據指擬將酒店檢疫減至四或五日　並與紅黃碼同步推出、最快兩周內出台
【防疫措施】港府據指擬將酒店檢疫減至四或五日　並與紅黃碼同步推出、最快兩周內出台
【恒大3333】恒大物業134億元人幣存款被強制執行　恒大新CEO：集團獲該質押相關貸款用於營運及還債、積極探討考慮解決佔款問題
【恒大3333】恒大物業134億元人幣存款被強制執行　恒大新CEO：集團獲該質押相關貸款用於營運及還債、積極探討考慮解決佔款問題
【內房危機】內地據報批准成立逾2000億房地產基金　碧桂園龍湖反彈5%、部分停工樓盤傳復工
【內房危機】內地據報批准成立逾2000億房地產基金　碧桂園龍湖反彈5%、部分停工樓盤傳復工
【中美金融戰】中證監否認研以數據敏感程度分類中概股是否須除牌　中美審計商議進度成疑
【中美金融戰】中證監否認研以數據敏感程度分類中概股是否須除牌　中美審計商議進度成疑
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款