▲ 【長和系】長江生科夥長和投資早期癌症檢測開發商Pharus 合計投資約8600萬港元

長江生命科技 （00775） 公布，與長和 （00001） 一同參與癌症早期檢測分子診斷研發商Pharus的A2輪融資，長江生命科技、長和各自斥資550萬美元（約4290萬港元），完成融資後各持有Pharus 18.33%股權。Pharus完成融資後估值達3000萬美元（約2.34億港元）。

長江生命科技指，Pharus屬於及奎克生技光電股份（Quark Biosciences）的子公司，在長和系入股前，由Quark全資持有。隨長和系入股後，長江生科、長和各可委任一名董事會，加入由5人組成的Pharus董事會。

長江生科表示，投資可與公司現有醫藥研發業務營運產生協同效應，並可能獲得具吸引力的回報及資本增值。

Pharus 研發多癌早期檢測產品

Pharus 目前正開放基於血液中循環的小分子核糖核酸（microRNA）檢測的「OncoSweep MCED（多癌早期檢測）」液體活檢測試，以及開發單癌液體活檢測試用於檢測亞洲高發癌症。

公告指，OncoSweep MCED 測試通過採集少量血液樣本量化血液中多達 100 種的microRNA標記，並使用機器學習算法進行數據分析，以確定是否患有癌症。OncoSweep MCED 測試的初步研究數據於2020年提交予美國臨床腫瘤學會 會議上公佈 ，其分析算法對癌症檢測的敏感度為91.4%，特異性為85.0%。

Pharus正在亞洲進行大規模臨床試驗以改進和驗證處於開發階段的 OncoSweep MCED 測試及其他液體活檢測試的表現。

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編輯：麥德銘