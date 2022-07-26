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【財經小知識】何謂通脹？為何歐美央行如此在意通脹水平？

股市 10:00 2022/07/26

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【財經小知識】何謂通脹？為何歐美央行如此在意通脹水平？

環球進入加息周期，聯儲局本周即將舉行議息會議，主席鮑威爾早前多次強調，聯儲局下定決心拉低通脹。除美國外，歐洲多國受能源供應端的成本上漲影響，通脹情況亦比較嚴峻。究竟何為通脹？為何通脹水平會令各國央行如此緊張？

通脹全稱為通貨膨脹，是指商品及服務的價格上升，而令居民購買力下降的情況。通貨膨脹主要因市場需求高於供求、生產成本增加、貨幣供應增長過快、貨幣貶值導致入口商品價格上升等。

關注通脹可留意什麼指標？

若要關注通脹，可以透過消費物價指數（Consumer Price Index，CPI）、生產物價指數（Producer Price Index，PPI）以及平均時薪等經濟數據觀察。如美國今年6月的CPI指數激增9.1%，超出市場預期，創下1981年11月以來的最高通脹率。市場紛紛預測聯儲局在最新的議息會議中，會加大加息力度。

通脹惡化有什麼危害？

一定程度的通脹，令物價以溫和的幅度上升，則對股價走勢有正面作用，但若果通脹持久不下，甚至演變為惡性通脹，企業經營成本上漲，變相令其利潤減少。而央行將會通過提高利率抑制通脹，容易令投資者因利率過高，以及對前景不樂觀，而沽出持貨，變相令股市面臨下跌情況。

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