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【美股業績】飛利浦下調全年銷售增長指引　次季業績遜預期　盤前跌10%

股市 17:51 2022/07/25

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飛利浦下調全年銷售增長指引　次季業績遜預期

飛利浦（Philips，美：PHG）第二季銷售遜預期，並下調全年業績指引，預期全年可比銷售增長1%至3%，此前預則為增長3%至5%，經調整EBITA利潤率約10%。飛利浦於美股盤前跌10%，報19.88美元。

受累供應鏈短缺及中國封城影響，飛利浦第二季銷售額為41.8億歐元，按年跌1.3%，以可比銷售計則跌7%，調整後EBITA為2.16億歐元，按年大跌59.4%，低於市場預期的3.5億歐元。上季飛利浦轉蝕2000萬歐元，去年同期則錄得盈利1.5億歐元，Non-GAPP計，攤薄後每股虧損為0.02歐元。

值得留意是，飛利浦仍然面臨約300起關於治療睡眠呼吸暫停的呼吸機的案件。用户聲稱吸入呼吸機內分解後的降噪泡沫具有致癌風險。飛利浦於去年6月開始首次召回這些設備，涉及300萬至400萬台，並提供了大約8.85億歐元的財務準備金。

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編輯：袁諾曦

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