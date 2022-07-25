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【香港經濟】香港6月份出口跌幅擴大至6.4%　港府料環球經濟惡化將造成更大壓力

宏觀解讀 17:46 2022/07/25

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【香港經濟】香港6月份出口跌幅擴大至6.4%　港府料環球經濟惡化將造成更大壓力

政府統計處今日公布6月份對外商品貿易統計數字，上月份本港整體出口貨值按年下跌6.4%至3807億元，跌幅較5月份的1.4%有所擴大；而進口貨值則上升0.5%至4492億元，較5月份的增長1.3%回落。

香港上半年商品整體出口貨值按年升0.4%，進口貨值上升2.1%；有形貿易逆差2,061億元，相等於商品進口貨值的8.2%。

政府發言人表示，隨着環球經濟情況轉差，6月份商品出口貨值按年進一步下跌。輸往內地的出口繼續下跌，輸往美國及歐盟的出口由升轉跌。與此同時，輸往許多其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的增長。

展望未來，政府發言人料環球經濟前景惡化會對香港的出口帶來更大壓力。許多主要央行繼續加息以壓抑通脹，環球金融狀況料會進一步收緊，將令環球經濟動能減弱。烏克蘭局勢持續緊張和全球疫情演變也帶來挑戰。

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記者：李哲毅

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