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【大行報告】 汽車經銷商第二季度業務受挫 富瑞指中升影響最小 列為首選股

股樓投資 17:34 2022/07/25

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富瑞發表研究報告指，預計汽車經銷商今年上半年業績疲軟，主要因第二季度受疫情封鎖導致新車銷售和售後服務業務遭損失所影響。汽車經銷商中，該行將中升（00881）列為首選股，認為其受上述的影響應該較小，料其上半年盈利將按年下降16%，因此維持予其「買入」投資評級，目標價則由80.4元下調至71元，與現價計，潛在升幅達50.6%。

【大行報告】 瑞銀維持燃氣股「中性」看法 惟看好呢隻首選股【見下頁

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另外，該行預計永達汽車（03669）今年上半年的盈利將同比下滑42%，並較去年下半年下滑48%，為該行覆蓋範圍股份中跌幅最大，因為其約30%的網點位於上海，受第二季疫情影響最大，其網點在4、5月期間需關閉。

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記者：郭秀慧

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港股 汽車 潛在升幅 買入 目標價 永達汽車（03669） 大行報告

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