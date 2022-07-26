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【英國王室】哈里趕聖誕前出版自傳 大爆與卡米拉恩怨

環球社會熱點 08:05 2022/07/26

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英國哈里王子去年宣布會出版自傳，表明不以王子身分剖白自己的人生。哈里自傳初稿據報已經寫好，希望趕於聖誕節前出版。外界關注哈里在書中如何描繪與各名王室成員的關係及種族歧視言論，有王室專家分析指哈里可能會於書中大爆與繼母卡米拉的恩怨。

【英國王室】哈里成功挑戰英政府決定 獲高院受理付費警察保護案 【下一頁】

出版商企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）去年宣布，哈里（Prince Harry）今年會出版自傳，賣書收益將全數捐獻予慈善機構。

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《每日郵報》指代筆作家JR Moehringer最近幾周已寫好自傳初稿，並通過所有法律程序。

雖然出版日期一度延遲，但企鵝蘭登書屋的目標，是趕及於今年感恩節或聖誕節前出版哈里自傳。因此民眾可以購買這本書作為禮物，靠節日帶動銷情。

外界普遍期待哈里在書中談及，他對亡母戴安娜王妃（Princess Diana）的回憶，及父母離婚的往事。哈里也可能在自傳中提到，他對父親查理斯（Prince Charles）、繼母卡米拉（Camilla）及哥哥威廉王子（Prince Charles）等王室成員的看法。

而哈里據報僅向英女王一人透露，他的自傳即將出版，並希望以正面的方式向祖母展示這本書的内容。

哈里話返英國覺得唔安全 控英政府取消保安  【下一頁】

英國資深記者鮑爾（Tom Bower）出版的新書《Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors》（暫譯《復仇：梅根、哈里和溫莎家族之間的戰爭》）則表示，哈里會在書中大爆卡米拉的料。

鮑爾指哈里妻子梅根（Meghan Markle）正懷著阿奇（Archie）期間，兩夫婦認為卡米拉曾針對阿奇發表種族歧視的言論。

他引述哈里指有人當時猜測他未來的孩子的樣子，而卡米拉據報曾表示：「如果你個小朋友將來有一頭紅色非洲捲髮，會唔會好有趣呢？」（Wouldn’t it be funny if your child had ginger Afro hair?）

鮑爾指梅根認定卡米拉是種族主義者，而查理斯估計哈里在書中會將卡米拉列為他們離開英國的原因。

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責任編輯：鄭錦玲

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