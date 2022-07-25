【證監監管】日發再度違反打擊洗黑錢等規定　遭證監會譴責和罰款900萬元

▲ 【證監監管】日發再犯違反打擊洗黑錢等規定 遭證監會譴責和罰款900萬元

證監會譴責日發期貨並處罰900萬元，日發期貨被指在2016年5月至2018年10日期間，未有遵守認識你的客戶（KYC）規定、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定。日發於2017年也曾因打擊洗錢方面犯有內部監控缺失，而遭證監會譴責及罰款300萬元。

證監會列出日發至少3項失當行為，包括在該段時間允許310名客戶使用客戶自設系統發出交易指示，但沒有對相關客戶作充分的盡職審查，未能妥善評估和管理與客戶使用該等系統相關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險和其他風險。

另外，即使證監會2018年4月起要求券商要在網上交易程序引入雙重認證程序，但日發在上述時間內一直未有實行。

證監會亦指，日發沒有充分、持續監察客戶調動資金，以確保其與客戶的業務性質、風險狀況及資金來源相符，至少識別出存入5個客戶帳戶內的款項與有關客戶所申報的財政狀況不符。

證監會：沒有充足監控打擊洗黑錢是嚴重缺失

證監會批評日發沒有勤勉盡責地監察其客戶活動，亦沒有設立充足而有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度和監控措施，乃屬嚴重缺失，因為這可能會損害公眾對市場的信心和破壞市場的廉潔穩健。

證監會有需要向市場傳遞具阻嚇力的強烈訊息，以示有關缺失不可接受，考慮處分也考慮到日發以往曾因與打擊洗錢相關的同類缺失而遭證監會紀律處分。

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編輯：麥德銘