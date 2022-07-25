【內房股】 傳內地批准設立3,000億房產基金支持房企 內房股逆市升

傳內地設房地產基金救內房股，內房股逆市升。據外媒報道，中國國務院上周批准設立房地產基金的計劃，將用於支援12家出險房企（即陷入流動性困難的房企）和部分地方政府新近選定的其他房企，規模約2,000億至3,000億人民幣。據悉，該基金將從建設銀行（00939）獲得500億元人民幣的資金，且從中國人民銀行獲得300億元人民幣再貸款。

【大行報告】 比亞迪續受股神減持傳聞困擾 大和：若巴郡不澄清 短綫股價仍受壓【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

早前受爛尾樓供斷潮令股價連日暴瀉的內房股，在上述消息刺激下，板塊即見反彈，當中獲股東再增持的旭輝（00884）升幅最大，收報2.15元，大升10.3%。藍籌股方面，今日（25日）表現最好的3隻藍籌都是內房股，分別是龍湖集團（00960）、碧桂園（02007）及華潤置地（01109），分別升6.8%、4.5%及3.3%。中國海外（00688）升2.3%，收報21.95元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧