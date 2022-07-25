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【內房股】 傳內地批准設立3,000億房產基金支持房企 內房股逆市升

股樓投資 17:06 2022/07/25

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傳內地設房地產基金救內房股，內房股逆市升。據外媒報道，中國國務院上周批准設立房地產基金的計劃，將用於支援12家出險房企（即陷入流動性困難的房企）和部分地方政府新近選定的其他房企，規模約2,000億至3,000億人民幣。據悉，該基金將從建設銀行（00939）獲得500億元人民幣的資金，且從中國人民銀行獲得300億元人民幣再貸款。

【大行報告】 比亞迪續受股神減持傳聞困擾 大和：若巴郡不澄清 短綫股價仍受壓【見下頁

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早前受爛尾樓供斷潮令股價連日暴瀉的內房股，在上述消息刺激下，板塊即見反彈，當中獲股東再增持的旭輝（00884）升幅最大，收報2.15元，大升10.3%。藍籌股方面，今日（25日）表現最好的3隻藍籌都是內房股，分別是龍湖集團（00960）、碧桂園（02007）及華潤置地（01109），分別升6.8%、4.5%及3.3%。中國海外（00688）升2.3%，收報21.95元。    

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記者：郭秀慧

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港股 房地產基金 旭輝 碧桂園 龍湖集團（00960） 華潤置地（01109） 中國海外 建設銀行（00939） 碧桂園（02007）

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