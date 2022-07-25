▲ 【芯片大戰】台積電、台聯電等台灣半導體製造商將訪問印度 研究當地設廠可能性

科技企業逐步將部分供應鏈移到印度，近日印度媒體《印度斯坦時報》報道指，台積電（美：TSM）、台聯電等台灣半導體製造商代表團未來數周會前往印度，討論在當地設廠生產電子產品、通訊設備、醫療保健系統和電單車晶片等。

報道指，台積電、聯電等台灣半導體製造商冀了解印度政府針對電子製造業的生產掛鉤激勵計劃（PLI），目前印度政府已批准100億美元投入到上述的獎勵補助計畫。 報道又引述第二位知情人士指，台灣製造商冀獲得印度有關設立工廠的條件及潛在選址的第一手資料。

印度及台灣早前舉行了會談，冀利用 自由貿易協定與印度建立半導體製造中心 。去年，雙方成立了四個小組，專注建立半導體中心、培養行業所需的高度專業化人才、雙邊投資協定和自由貿易協定。

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責任編輯：李哲毅