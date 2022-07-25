【招聘計畫】華為再度發布「天才少年」招聘計畫 無須學歷要求 年薪最高可達233萬元

人才、科研投入以及創新精神對於不少企業來說都是生存和發展的基礎，作為中國科技公司巨頭之一的華為也不例外，繼4月25日後，華為再度發布「天才少年」招聘計劃，華為表示將在薪酬、福利等方面逐年提升條件，並在未來三年內通過產教融合、協同育人等方式，培養超過300萬名新型計算人才。

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根據華為公開數據顯示，「天才少年」的年薪分為三個級別：最高級為182萬人民幣（約211萬元）至201萬人民幣（約233萬元）；第二級別為140.5萬人民幣（約163.4萬元）至156.5萬人民幣（約182萬元）；第三級別為89.6萬人民幣（約104.2萬元）至100.8萬人民幣（約116.2萬元）。

據《中國集成電路產業人才發展報告（2020-2021年版》顯示，預計到2023年前後，全行業人才需求將達到76.65萬人左右，其中人才缺口將達到20萬人。有專家預測到2025年，智能製造領域人才需求將達900萬人，人才缺口預計為450萬人，因此可以預見未來科技人材的競爭只會愈發激烈。

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記者：鄭日棱