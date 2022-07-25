  • 34°C
香港時間 : 2022725日 (一) 18:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【招聘計畫】華為再度發布「天才少年」招聘計畫 無須學歷要求 年薪最高可達233萬元

理財智慧 17:49 2022/07/25

分享：

分享：

人才、科研投入以及創新精神對於不少企業來說都是生存和發展的基礎，作為中國科技公司巨頭之一的華為也不例外，繼4月25日後，華為再度發布「天才少年」招聘計劃，華為表示將在薪酬、福利等方面逐年提升條件，並在未來三年內通過產教融合、協同育人等方式，培養超過300萬名新型計算人才。

【俄烏戰爭】俄羅斯央行大幅減息150個基點 利率已低過戰前水準【下一頁

【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

根據華為公開數據顯示，「天才少年」的年薪分為三個級別：最高級為182萬人民幣（約211萬元）至201萬人民幣（約233萬元）；第二級別為140.5萬人民幣（約163.4萬元）至156.5萬人民幣（約182萬元）；第三級別為89.6萬人民幣（約104.2萬元）至100.8萬人民幣（約116.2萬元）。

據《中國集成電路產業人才發展報告（2020-2021年版》顯示，預計到2023年前後，全行業人才需求將達到76.65萬人左右，其中人才缺口將達到20萬人。有專家預測到2025年，智能製造領域人才需求將達900萬人，人才缺口預計為450萬人，因此可以預見未來科技人材的競爭只會愈發激烈。

【筍工推介】運輸及物流局招聘項目助理　月薪逾1.8萬元　中學畢業有2年行政工作經驗即可申請【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
薪酬待遇 華為

下一篇文章

【大行報告】 汽車經銷商第二季度業務受挫 富瑞指中升影響最小 列為首選股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】畢業後一心只想做文員 打工仔期望輕鬆舒服過日子 慘遭女友投訴欠缺上進心
【職場熱話】畢業後一心只想做文員 打工仔期望輕鬆舒服過日子 慘遭女友投訴欠缺上進心
【恒大風波】恒大物業134億元強制執行調查結果出爐 多位高層被解聘
【恒大風波】恒大物業134億元強制執行調查結果出爐 多位高層被解聘
【美國加息】路透調查：聯儲局下周加息0.75厘　美經濟衰退機率達40%
【美國加息】路透調查：聯儲局下周加息0.75厘　美經濟衰退機率達40%
【帶你睇盤】屯門「龍床盤」菁雋170呎單位　叫價330萬放售
【帶你睇盤】屯門「龍床盤」菁雋170呎單位　叫價330萬放售
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【家居設計】花75萬裝修420呎家居 巧用弧形角落增加空間感 極簡風中綠意盎然
【家居設計】花75萬裝修420呎家居 巧用弧形角落增加空間感 極簡風中綠意盎然
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款