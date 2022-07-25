債券通五周年對於全球投資者參與中國債市投資的意義

債券通經過5年的發展，已經發展成為境外投資者參與全球第二大的債券市場的主流渠道。債券通投資者類型已經更加多樣化，境外一些小型資產管理機構、歐洲的一些地區性銀行陸續參與進來，對中國債券市場的興趣與日俱增。

債券通自開通以來，因其電子化交易方式，以及後續陸續推出的舉措使其受到投資者的青睞。境內金融機構作為債券通做市機構也伴隨著債券通過去5年的發展而不斷成長。面對更多類型和數量的境外投資機構，境內做市機構的經驗和能力在不斷提升。

境內機構的成長是中國債券市場發展的重要方面。南向通自去年開通以來，運行順利。彭博既是南向通的主要債券基礎數據和估值數據來源，也為境外做市機構提供解決方案，支持其與境內投資者開展南向通交易。南向通正在逐步發揮其重要作用，為境內投資者提供多元化資產配置的機會。

外資投資中國債券的長期趨勢

美國加息所導致的中美利差縮小甚至倒掛，確實對境外投資者投資中國境內債券市場產生了一定影響，這也是從今年2月開始出現外資减持中國國債的原因之一。但我們認為，美聯儲加息的影響是有限的。這個判斷基於幾方面原因：當前，美聯儲加息主要是為了應對美國國內的巨大通脹壓力。因此，比較中美實際利率可能更有意義，中國債券還是保有相對的吸引力。

我們認為，影響外資持有中國債券行為以及信心的另一個重要也更為直接的因素是匯率。中國人民銀行已表示會繼續保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定，同時，繼續推動人民幣國際化，這對強化境外投資者對人民幣資產的信心是有利的。

下半年，如果國內經濟明顯轉好，我們對於外資加大投資人民幣債券抱有相對樂觀的看法。總結來說，短期內由於收益率發生相對變化，投資者做出了一定的資產配置調整；但是從長期來看，中國市場的經濟規模和發展潛力、中國獨立、穩健的貨幣政策，會讓境外投資者繼續重視中國市場，增加配置人民幣資產仍將是趨勢。

對於中國債券市場深化對外開放的期待

債券通從制度設計和推出開始，就與彭博等境外電子交易平台合作，採用電子交易的方式，可以簡化交易流程、提高效率、優化合規報告等等，這是債券通被投資者青睞的原因之一。目前，電子交易方式完全覆蓋債券通的二級市場交易，但是在一級市場投資方面，電子化交易的深入程度還可以進一步提高。

隨著投資者對於中國債券市場了解的加深，投資者會逐步將目光轉向信用債市場，信用下沉是符合市場發展的長期趨勢。越來越多的投資者對中國高流動性信用債指數表現出了興趣，可見境外投資者對信用債市場的關注。近期，中國監管部門針對交易所債券市場開放推出的舉措，也會在這方面提供更多助力。

中國債券市場更為成熟的標誌將是境外投資者可以使用衍生品來管理風險和捕捉投資機遇，特別是在充滿不確定性和波動較大的市場環境中。境外投資者熱切期待利率互換、國債期貨等衍生品被納入投資範圍。

可持續金融已經成為全球關注的焦點。中國債券市場正在面臨一個歷史性機遇，深化開放，推動境外投資者參與中國的綠色債券市場將推動全球可持續金融的發展，也將有助於中國雙碳目標的實現。

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