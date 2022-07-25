【ETF】惠理EMQQ新興市場網絡與電商ETF首掛　全日跌1.5%　惠理：看好新興市場將出現下個阿里巴巴

▲ 惠理EMQQ新興市場網絡與電商ETF首掛 惠理：看好新興市場將出現下個阿里巴巴

惠理集團 （00806） 推出惠理EMQQ新興市場網絡與電商ETF（VPEMQQ ETF，03030），專門投資在新興市場網絡與電商股份。VPEMQQ ETF周一（25日）首掛，每手200股，初始定價為每股7.8港元，入場費約1,561元。VPEMQQ ETF全日跌1.5%，收報7.685元。

VPEMQQ ETF追蹤EMQQ新興市場網絡與電商指數，覆蓋地區包括亞洲、拉丁美洲、歐洲及非洲。其中，中國的佔比最重，達約60%。

EMQQ指數10大權重股大多為香港上市的中資科網股，頭三大依次為阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及京東 （09618） ，美團 （03690） 、網易 （09999） 、百度 （09888） 、騰訊主要股東Prosus及蝦皮母公司冬海集團（美：SEA）也在內。

料中資科技股盈利調整近尾聲

惠理高級總監兼ETF業務主管金炯道接受本報專訪時表示，隨中產及年輕人口迅速增長，收入增加、智能手機更普及，料新興市場的互聯網及電商增長速度較發達國家更快，追隨中國過去經歷的科技改革，有望出現下一個中國及阿里巴巴。

金炯道又指，中資科技股短綫仍有不確定性，但公司基本面仍然強勁，認為每股盈利的調整亦接近尾聲，現時市場對負面消息稍為反應過度。

【專訪全文】惠理看好新興市場電商增長 有望出現下一個阿里巴巴

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記者：袁諾曦