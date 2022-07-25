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【恒地12】恒地夥咖啡品牌Espresso Alchemy推慈善精品咖啡　宣揚綠色生活

Hot Talk 16:52 2022/07/25

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【恒基12】恒基地產夥咖啡品牌Espresso Alchemy推一系列慈善精品咖啡　宣揚綠色生活

恒基地產 （00012） 策動Realising Your Green Lifestyle活動，與咖啡品牌Espresso Alchemy首度合作，推出使用可持續咖啡豆的一系列#HLDxALCHEMY期間限定慈善精品咖啡，由7月25日起至8月21日期間於Espresso Alchemy尖沙咀美麗華廣場分店發售。Espresso Alchemy網上商店亦會發售限量套裝，包括恒基別注隨行杯，藉此宣揚綠色生活。

恒地李家誠指加息對樓市影響有限【下一頁】

另外，由7月25日起至7月31日期間美麗華廣場地下中庭亦設「Realising Your Green Lifestyle」恒基盛綠期間限定展，市民手持精緻烘焙咖啡打卡並上載至社交平台有機會贏取獨家限量咖啡禮品。

聯乘產品一半收益將撥捐予「綠色力量」

集團指，是次所有聯乘產品的一半收益將撥捐致力推動環境教育的「綠色力量」，以支持本地環境教育及可持續發展理念。

恒地主席李家誠表示，是次Realising Your Green Lifestyle咖啡推廣活動，將於社區實踐集團可持續發展策略G.I.V.E.當中的「環保為地球Green for Planet」和「誠心為社區Endeavour for Community」，構建優質社區的核心價值。

相關文章：【恒地12】The Henderson獲凱雷承租2萬呎辦公室樓面　李家誠：對香港續為國際金融中心投下信心一票

相關文章：【恒地系】美麗華集團：餐飲5月按年增長近六成、酒店6月入住率逾七成　料本地消費及餐飲巿場將急劇復甦

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實習記者：張巧怡

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