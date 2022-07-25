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英較年長在職人數增 65歲以上男性升幅大

環球社會熱點 17:27 2022/07/25

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受俄烏戰爭影響，英國等地方近期生活成本大增。英國統計數據顯示，現時有更多50歲或以上人士仍在職場或正在找工作。有研究指，過去一年中，有逾11.6萬名50歲或以上加入勞動力市場，其中逾半為65歲或以上的男性長者。

英國超跑數量2021錄增長 專家：3個原因 【下一頁】

英國國家統計局（ONS）數據顯示，與疫情前相比，現時有更多50歲或以上人士正在工作或尋找工作。分析指過去一年中，50歲或以上的工作或尋找工作人數增加了11.6萬。其中過半為65歲或以上的男性，該組別在過去一年重返職場人數增加8.5%，即逾6.6萬人。而同齡女性則增6.8%，即3.7萬人。

ONS另外訪問1.2萬名50至70歲，目前沒有工作人士是否有意重返職場。結果發現在50至64歲的組別中，3分1有意再度工作，而65歲或以上則有1成。針對50歲或以上人士提供工作等方面指導平台Rest Less亦對會員進行類似調查，發現32%受訪者考慮或已經再度工作。在選擇不退休的受訪者中，7成承認涉及經濟考慮。

人手短缺加通脹夾擊 英國倒閉餐廳按年增逾6成 【下一頁】

Rest Less行政總監路易斯（Stuart Lewis）表示，增長由之前計劃退休人士重返職場推動。他指愈來愈多退休人士自覺比以前更窮，現時不得不重新找工作增加養老收入。英國銀髮慈善服務機構Age UK總監Caroline Abrahams亦指，現時大量退休人士正積極重返職場，增加自身財政抵禦經濟動盪的能力。

路易斯指，目前英國消費者信心創歷史新低，購買力正逐月下降，金融市場動盪亦令民眾對未來退休收入產生巨大恐懼。英國去年退休金僅上調3.1%，但6月通脹率卻達9.4%，民眾尋求額外收入並不奇怪。

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責任編輯：李俊儀

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