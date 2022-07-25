【盈警股】 飛鶴料上半年少賺最多42% 嬰幼兒配方奶粉收入大幅減少 股價單日大跌13%

奶粉產銷商中國飛鶴（06186）上周五（22日）收市後發盈警，預計上半年利潤介乎約22億至25億元人民幣，較去年同期減少約33.4%至42.4%。公司解釋，利潤減少主要由於嬰幼兒配方奶粉產品收入減少。消息拖累股價今早（25日）低開5%，其後一度急插16.7%，低見6.93元，收報7.21元，仍大跌13.3%，成交額5.4億元。

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飛鶴預期，上半年實現營收約95億元至98億元人民幣，較去年同期減少約14.9%至17.4%，主因是內地出生率下降及期內實施「新鮮」戰略，進一步降低星飛帆等產品的渠道庫存、保持貨架產品較高新鮮度，並且對分銷渠道之整體庫存水平實行更嚴格控制等所致。

集團又指，儘管上半年收益及利潤有所下滑，管理層對於今年全年持續保持領先的市場地位充滿信心，而下半年將持續推出新產品，以滿足消費者需求。

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記者：郭秀慧