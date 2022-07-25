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【學界數碼化】企業雲端運算供應商夥學界改善分析　支援不同學習需求

科技 19:08 2022/07/25

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企業雲端運算供應商Nutanix夥拍香港教育大學，運用超融合基礎架構（HCI）來整合和擴展該校的日常運作系統，提升數碼學習體驗及系統分析能力。

除了商界，教育界近年亦積極進行數碼轉型，例如引入雲端運算方案，提升內部運作效率。企業雲端運算供應商Nutanix今（25日）宣布，夥拍香港教育大學（教大），提升數碼學習體驗及系統分析能力。當中包括運用超融合基礎架構（HCI）來整合和擴展日常運作系統，加強數碼服務。

Nutanix香港及澳門區總經理高德泰表示，數碼轉型對教學和學習同樣重要。是次採用該HCI解決方案，將有助該校整合及擴展其基礎架構，以及推出數據分析功能。

【數碼轉型】華為推智能、環保目標　助銀行業數碼轉型

【科技人才】東京大學開設元宇宙工程學系　培育數碼轉型人才

據悉，該校原有的系統效能不足以支援一萬名學生所需的服務，包括查詢和註冊課程、獲取學習素材及教學影片、考試、提交功課等，因此盼採用新方案改善運算資源的分配。另在數據分析方面，預計支援更多不同的學習需求，包括學習數據分析。

該校計劃今年7月至8月期間部署該超融合基礎架構，以便在新學年的開始啟動試點計劃，並目標在2023年夏季完成部署。該校亦期望透過將網絡遷移到HCI環境上，改善IT系統的可用性和穩定性。

責任編輯：張寶燕

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