【香港出口】6月對外商品貿易統計　整體出口值按年跌6.4%進口微升

▲ 政府統計處發表6月對外商品貿易統計，該月本港整體出口貨值與上年同月比較下跌6.4%，而進口貨值則上升0.5%。(資料圖片)

政府統計處發表的對外商品貿易統計數字顯示，6月份本港整體出口貨值與上年同月比較下跌6.4%，而進口貨值則上升0.5%。

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繼2022年5月份錄得1.4%的按年跌幅後，6月份商品整體出口貨值為3,807億元，較2021年同月下跌6.4%。同時，繼5月份錄得1.3%的按年升幅後，6月份商品進口貨值為4,492億元，較2021年同月上升0.5%。6月份錄得有形貿易逆差685億元，相等於商品進口貨值的15.3%。

2022年上半年的商品整體出口貨值較2021年同期上升0.4%。同時，商品進口貨值上升2.1%。2022年上半年錄得有形貿易逆差2,061億元，相等於商品進口貨值的8.2%。經季節性調整的數字顯示，2022年第二季與對上一季比較，商品整體出口貨值下跌4.2%。同時，商品進口貨值下跌0.6%。

6月份與2021年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，包括：「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減194億元，跌33.8%）、「電動機械、儀器和用具及零件」（減27億元，跌1.4%）、「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減26億元，跌12.1%）和「非鐵金屬」（減26億元，跌33.5%）。然而，「專業、科學及控制用儀器及器具」（增44億元，升52.4%）的整體出口貨值則錄得升幅。

政府發言人表示，隨着環球經濟情況轉差，6月商品出口貨值按年進一步下跌。輸往內地的出口繼續下跌，輸往美國及歐盟的出口由升轉跌。與此同時，輸往許多其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的增長。因環球經濟前景惡化會對香港的出口帶來更大壓力。許多主要央行繼續加息以壓抑通脹，環球金融狀況料會進一步收緊，將令環球經濟動能減弱。烏克蘭局勢持續緊張和全球疫情演變也帶來挑戰。

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責任編輯:王浩賢