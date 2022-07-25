【00017】新世界航天城引入8大娛樂設施 打造全港最大遊樂購物新地標 當中4項預計明年底陸續登場

由新世界發展(00017)投資逾200億港元建造，位於香港國際機場航天城的 11 SKIES，將成全港最大型的一站式遊樂零售商業新地標，為香港、粵港澳大灣區以至全球旅客帶來獨特的創新體驗。11 SKIES 總樓面面積達380萬平方呎，將設有全港最大室内遊樂空間，包括8大首度亮相香港的世界級娛樂設施，樓面面積逾57萬平方呎，以學習、探索、歷奇、沉浸式體驗為主題，全天候開放給不同年齡客群。

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當中 4 項娛樂設施預計於2023年底至2024年初陸續登場，分別是香港首個飛行影院 Timeless Flight Hong Kong、韓國最大沉浸式多媒體藝術博物館 ARTE MUSEUM、區内首個以柏靈頓熊為主題的室内親子娛樂體驗 Paddington™ Play Experience，以及大中華區首個 KidZania 趣志家兒童職業體驗樂園。

11 SKIES 除了推出一連串沉浸式、適合不同年齡客群的互動遊樂設施，另引入超過800間商舖，提供逾120種餐飲概念。項目亦包括總樓面面積達57萬平方呎的三幢甲級辦公大樓「K11 ATELIER 11 SKIES」，辦公大樓已於今年7月落成並陸續入伙。

與此同時，11 SKIES 毗鄰香港國際機場及港珠澳大橋兩個口岸，與大灣區其他城市緊密連接，其本地交通網絡相當完善，以行人天橋接駁亞洲國際博覽館，從機場二號客運大樓亦可經全天候行人天橋抵達，兼有多種交通方式包括巴士、小巴、的士及旅遊巴等均可從各區輕鬆直達。

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責任編輯：羅浩濂