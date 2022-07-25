▲ 【信用卡優惠】花旗推信用卡及扣賬卡中秋禮遇 於奇華、星巴克及foodpanda簽帳有即時優惠

花旗銀行推出信用卡及扣賬卡中秋禮遇，於奇華餅家、星巴克及 foodpanda簽賬後，可享即時折扣優惠。

奇華餅家門市優惠

即日起至2022年9月10日，Citi 信用卡及扣賬卡客戶於奇華餅家門市單一簽賬購買正價奇華月餅滿100元，可享8 折優惠；單一淨額簽賬滿 500元，可獲贈80元切肉臘腸現金券。

另外，用Citi The Club信用卡簽賬，可額外享高達 4%簽賬回贈。

奇華餅家網上商店優惠

即日起至2022年8月28日，憑Citi信用卡或扣賬卡於奇華餅家網上商店單一簽賬購買正價奇華月餅滿 100元，並於結賬前輸入個人優惠碼「citimc2022 +頭六位卡號碼」，可享8折優惠。

星巴克月餅優惠

即日起至2022年9月10日，憑Citi 信用卡於星巴克分店選購星巴克月餅亮光禮盒，享83 折優惠及中杯裝手調飲品券一張。用Citi The Club信用卡簽賬，可額外享高達 4%簽賬回贈。

foodpanda簽賬優惠

即日起至2022年8月19 日，Citi信用卡客戶於 foodpanda網站及流動應用程式，可享高達110元消費獎賞，用Citi The Club信用卡簽賬，可額外享高達 4%簽賬回贈。

詳情如下：

優惠一：foodpanda 新客戶首單消費滿150元，並於付款頁面輸入優惠碼「CITINEW」，可享50元折扣。

優惠二：foodpanda現有客戶消費滿200元，並於付款頁面輸入優惠碼「CITI60」，可享30元折扣及30 元foodpanda優惠券，合共價值60元獎賞。

優惠適用於foodpanda平台的任何訂單包括餐廳、foodpanda mall及pandamart。

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責任編輯：余倩敏