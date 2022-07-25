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【分析｜汽車股】汽車經銷商上半年業績料疲弱　摩通看好下半年潛在需求強勁

股市 17:02 2022/07/25

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【分析｜汽車股】汽車經銷商上半年業績料疲弱　摩通看好下半年潛在需求強勁

中國汽車工業協會統計顯示，今年上半年汽車銷量排名前十位的企業共銷售1034.3萬輛，佔汽車銷售總量的85.8%。在銷量排名前十位企業中，與去年同期相比，比亞迪 （01211） 銷量增速依然最為明顯，廣汽 （02238） 和奇瑞呈較快增長，其他企業持續下降。

市場期望或導致更大失望

摩根大通報告指，內地汽車市場疲弱情況可能持續到年底，板塊5月至6月升勢強勁，故到6月下旬自近期高位累積回落12%，跑輸同期國指10%的跌幅。該行指市場憧憬下半年潛在需求強勁，大多數OEM廠商仍堅持全年批發目標，但高期望或導致更大失望。

汽車股中，摩通看好廣汽，預期公司第二季盈利穩建，並上調廣汽目標價，由9元提升至10.5元，評級為「中性」。

經銷商業績受疫情封鎖拖累

富瑞則預計，汽車經銷商上半年業績疲弱，第二季的疫情封鎖將拖累新車銷售及售後服務業務，該行預計中升 （00881） 受影響程度較少，上半年盈利料按年下跌16%，股份目標價由80.4元下調至71元。美東汽車 （01268） 目標價亦由40.5元下調至32.2元。

值得一提的是，中升和美東雖然被降低目標價，但該目標價與現價潛在升幅仍有約50%。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化

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