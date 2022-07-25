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【人幣走勢】專家料人民幣最牛年底看6.5 建議連低可吸納

16:24 2022/07/25

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上半年人民幣已跌5%，市料弱勢未改。

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全球靜待本周四（7月28日）美國的重頭戲，聯儲局是否加息0.75厘，料非美貨幣續承壓，名家建議逢低吸納人民幣。而上半年人幣滙價已急挫4.8%，在岸價於6月底夜盤收報6.7001；現滙今天（25日）再於低位整固，暫報6.75。專家對人民幣的下半年前景仍較審慎，因美元仍未見頂，市料上落區間介乎6.5到6.95。不過，放眼長線，大行花旗料兩年後人幣試衝5.6新高。

花旗銀行投資策略及環球財富策略部主管廖嘉豪說，未來3個月、半年至1年料人民幣約為6.95，兩年的長期目標或挑戰5.6新高。

高盛兩大原因料聯儲局本周僅加息0.75厘【下一頁

廖嘉豪預計，美國7月份的CPI仍高達9.1%，8月份或輕微稍回至9%，隨後逐步回落，至今年底或回至7.3%。此外，暫時對聯儲局的加息路徑基本預測未有改變，仍預計本月加息0.75厘，但亦不能排除或達1厘的加息幅度。美滙指數的預測為3個月試衝111.02，6至12個月稍回104.04，長線預測為99.33。

大新銀行 （02356） 高級經濟師溫嘉煒較樂觀，料人民幣下試2020年9月初近6.85的低位已有支持，年底或有機會再度上試6.5。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮認為，聯儲局持續進取加息及縮表，美元整體強勢未變，中美息差擴闊對人民幣不利，但内地下半年經濟將出現復甦，對滙率有支持作用，料人民幣高低位介乎6.6至6.9，年底目標價為6.75。

外匯局：人民幣匯率料年內基本穩定【下一頁

光大證券國際環球市場及外滙策略師黃俊能預測，下半年離岸人民幣的高低位介乎6.5至6.9，年底目標價為 6.6。且對內地經濟及人民幣後巿仍感樂觀，因中央對經濟的支援力度有增無減，早前國務院總理李克強召開全國穩經濟大盤電視電話會議，提出6方面33條穩經濟的一籃子措施，涉及財政政策、穩投資促消費、保產業鏈供應鏈穩定、保基本民生、以及保糧食能源安全等多個範疇。

黃俊能又說，國家主席習近平亦表示內地經濟韌性強、潛力足，長期向好的基本面沒有改變，對經濟發展充滿信心，同時將加大宏觀政策調節力度，努力實現全年經濟發展目標。

黃俊能相信，在中央的支持下，內地經濟將於第三季開始出現較明顯的復甦，令投資者重拾信心，有助資金回流，利好人民幣前景，故此策略上可考慮逢低吸納人民幣，以捕捉經濟回升的機會。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

GDP 通脹 加息 美國聯儲局 美滙指數 美元 人民幣 宏觀分析

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