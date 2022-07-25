【Good Food,Good Mood@iM網欄】城中最新西班牙fine dining 食在當下AGORA

首先要在這裡跟大家說句long time no see，自第五波疫情起便開始減少社交聚會，連同飯局也少了，加上本人在期間經歷搬家裝修等煩瑣雜務，對寫文章這一環實在有點有心無力，故擱置了一段頗長的時間。最近，雖然確診數字持續高企，但大家似乎已經身經百戰，變得不在乎了，而城中餐廳更是開完一間又一間，心想是時候一改惰性，重新「執筆」了。

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

今天要為大家介紹一間位於中環大館的全新西班牙餐廳AGORA，這詞在拉丁文中有「現在」的涵義，意味着前22 Ships西班牙主廚Antonio Oviedo將在這兒結合傳統西班牙飲食文化跟當代創意靈感，打造出食在當下的餐飲概念。

是晚餐單共12道菜（每位1,688元+10%）；不要被數字嚇怕，西班牙餐主打tapas，每道菜的的骰骰，12道風味轉眼就過。首兩道菜是番茄麵包配西班牙黑毛豬火腿及番茄青瓜凍湯，印象中番茄麵包的手感比較鬆化，有一上手便會散開的錯覺，倒是有點意外，西班牙火腿固然鹹香，番茄青瓜凍湯不是我杯茶，但也一喝而盡。

接着是「海膽」；筆者平日會盡量避免在不熟悉的餐廳吃海膽，因為稍有不慎，便會吃到海膽那獨有的「怪味」，所以要吃便吃信譽良好、可以令筆者安心的。這道菜由海膽布甸、杏仁凍湯、香蔥汁及日本提子組成，甜甜的提子有畫龍點睛之效，可惜仍被筆者嚐到那令人不悅、淡淡的海膽怪味，美中不足。

然後又是另一款凍湯，青綠色的薯仔凍湯伴着又紅又黃的車厘茄及柑橘果凍，橄欖味很濃，是一道健康而上鏡的純素菜式，卻又不是筆者最喜愛的味道。

醃漬西班牙吞拿魚配上Osetra魚子醬，鮮味及魚油甘香無得輸，但略嫌鹹了少許。

餐牌上寫着sea cucumber，筆者心諗，唔通好似VEA咁煮海參？上菜，原來不是海參而是桂花蚌，沒有失望，反正海參不在筆者喜歡的食物之列。煙燻茄子蓉加上黑布丁汁醬，味道非常濃郁，微暖，可惜又是鹹了少許。

上菜前，侍應向我們展示一盤鬼爪螺，說以下菜式將會以此入饌，令我們一行八人興奮不已。進入第一道主菜，是在西班牙廣受歡迎的鱈魚（hake），油份充足兼肉質嫩滑，以青醬及番茜蒜頭沾醬調味，感覺晚餐來到這裏漸入佳境；鬼爪螺零星幾粒，起不了太大作用。

食西班牙菜又豈能不吃紅蝦？堪稱名物的西班牙紅蝦火候剛好，配着西班牙鍋飯的飯焦來吃，飯焦燒得香脆可口，與細嫩鮮美的蝦肉互相輝映。

乾式熟成40至60天的西班牙Rubia Gallega牛肉，以天然草飼方式飼養，脂肪分佈不像和牛般澎湃，卻更層次分明，肉味香濃，配着羊肚菌、烤甜椒及大蒜醬，好吃！

進入甜品環節，西班牙經典飲品歐恰塔（horchata）帶有清香杏仁味，杏脯肉跟萬壽菊製作而成的雪葩酸甜可口，剛好在主菜後清一清味蕾。

第二道甜品的主角是士多啤梨，色彩粉嫩粉嫩的，士多啤梨糖度不算高，淡淡的酸味卻恰到好處地平衡了白朱古力及雲呢拿雪糕的甜，士多啤梨香味芬芳，底部還有零陵香豆（Tonka Bean）啫喱，層次豐富得很。

最後一道甜品，以鬆軟的榛子麵包作結，旁邊一粒以綠色朱古力包着雪糕的「偽橄欖」，再澆上幽香的橄欖油，味道獨特，喜歡！

【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：

一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！

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