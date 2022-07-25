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【新世界系】富通保險首創以K Dollar交保費計劃　推廣期內投保每1 K Dollar可抵消1元新保單首期保費

Hot Talk 16:19 2022/07/25

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【新世界系】富通保險首創以K Dollar交保費計劃　推廣期內投保每1 K Dollar可抵消1元新保單首期保費

新創建 （00659） 旗下富通保險今年初加入新世界集團旗下K Dollar奬賞計劃，繼早前推出交保費賺K Dollar限時優惠後，現推出領先業界首創的K Dollar繳付保費計劃，以創新方式繳交保費。

富通保險逾萬呎品牌概念中心開幕　引入VR培訓專區及智能工作坊【下一頁】

K11集團與富通保險落實合作協議，把K Dollar的使用範圍擴闊至用以繳付富通保險的保費，客戶凡於推廣期（即日起至9月30日）內成功投保，每1 K Dollar可抵消1元新投保保單的首期保費。於推廣期內投保新保單（基本計劃及附加保障（如適用）），並以K Dollar繳交首期保費，富通保險將回贈高達100%的相應 K Dollar。

K Dollar是一種於K11 MUSEA、K11 Art Mall、K11 ARTUS、香港瑰麗酒店、指定周大福分店、D·Park、THE FOREST及FREE DUTY等使用的付款模式，可憑消費賺取K Dollar，於超過500間參與商戶作即時現金消費。

K Dollar繳付保費詳情【可見此

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化

相關文章：【第五波疫情】富通保險每一張新簽的保單　將向「Share for Good 愛互送」平台捐款100元

相關文章：【新創建旗下】富通保險：去年首年年化保費收入按年升19%　優於行業整體增長

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

編輯：陳韻妍

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