【展覽復常】「零食世界」 26號閉幕　參展商首3日賣逾千盒芋頭酥（多圖）

▲ 零食參展商高力信的負責人蕭先生及張小姐表示，今年生意額按年稍升些許，回頭客增多。芋頭酥、御丹波、土鳳梨酥及檸檬蛋糕最為熱賣。（李智美攝）

第2屆「零食世界」將於明日（26日）閉幕，有場內展商表示，人流量與往年相若，今年推出了更多組合套裝吸引顧客。

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零食參展商高力信的負責人蕭先生及張小姐表示，今年生意額按年稍升些許，回頭客增多。芋頭酥、御丹波、土鳳梨酥及檸檬蛋糕最為熱賣，芋頭酥於展覽第3日已售罄，賣出逾1300盒、105箱，人均消費約為300元。

市民想即時消費

蕭提到，市民的消費模式與以往明顯不同，訂購產品的客戶減少了約8至9成。「市民這方面的意慾大減，只想即時消費及購得可立刻到手的產品。」他認為，這現象與疫下市民壓力增大有關，想立即享受商品。有見及此，該企亦推出更多組合套裝及增加產品種類，以吸引消費者。

該企的大熱產品均主打全手工製作及不含防腐劑，於台灣廠房生產後便會在第二日運至香港。蕭認為，這些賣點對香港消費者來說相當吸引，容易累積熟客。不過，疫下空運及航運供應均受阻，只好靠熟客的大額消費減輕成本壓力。

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記者：李智美