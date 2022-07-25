【MIRROR演唱會】Apple Music上架MIRROR空間音訊歌單　包括最新作品《WE ARE》

▲ Apple Music已上架MIRROR空間音訊歌單，讓各位鏡粉迎接MIRROR首個紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT》。

MIRROR首個紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT》於今晚（7月25日）舉行，串流平台Apple Music亦已上架MIRROR空間音訊歌單，讓各位鏡粉（MIRROR粉絲）迎接MIRROR演唱會。

Apple表示，該Apple Music MIRROR歌單以空間音訊（Spatial Audio）連杜比全景聲格式推出，使用AirPods Pro、AirPods (第３代)、AirPods Max以及一系列Beats裝置包括Beats Fit Pro等，均可享受環迴音響體驗和身歷其境的環繞感。

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該Apple Music MIRROR空間音訊歌單共有18首歌曲，也有Jer柳應廷、Ian陳卓賢、姜濤等Solo作品，以及團體最新作品。其中包括以下歌曲：

最新作品《WE ARE》

《Innerspace》

《12》

姜濤《作品的說話》

Anson Lo盧瀚霆《King Kong》

Edan呂爵安《Elevator》

Ian陳卓賢《Got U》

Jer柳應廷《狂人日記》

Anson Kong 江爗生《信之卷》

責任編輯：張寶燕

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