  • 35°C
香港時間 : 2022725日 (一) 17:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR演唱會】Apple Music上架MIRROR空間音訊歌單　包括最新作品《WE ARE》

科技 17:00 2022/07/25

分享：

分享：

Apple Music已上架MIRROR空間音訊歌單，讓各位鏡粉迎接MIRROR首個紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT》。

MIRROR首個紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT》於今晚（7月25日）舉行，串流平台Apple Music亦已上架MIRROR空間音訊歌單，讓各位鏡粉（MIRROR粉絲）迎接MIRROR演唱會。

Apple表示，該Apple Music MIRROR歌單以空間音訊（Spatial Audio）連杜比全景聲格式推出，使用AirPods Pro、AirPods (第３代)、AirPods Max以及一系列Beats裝置包括Beats Fit Pro等，均可享受環迴音響體驗和身歷其境的環繞感。

【蘋果教主珍品】1976年製Apple-1電腦原型機　拍賣成交價料高達392萬

【MIRROR經濟圈】MIRROR演唱會前哨戰　時代廣場設大型打卡展覽及期間限定店（多圖）

    點擊圖片放大

該Apple Music MIRROR空間音訊歌單共有18首歌曲，也有Jer柳應廷、Ian陳卓賢、姜濤等Solo作品，以及團體最新作品。其中包括以下歌曲：

  • 最新作品《WE ARE》
  • 《Innerspace》
  • 《12》
  • 姜濤《作品的說話》
  • Anson Lo盧瀚霆《King Kong》
  • Edan呂爵安《Elevator》
  • Ian陳卓賢《Got U》
  • Jer柳應廷《狂人日記》
  • Anson Kong 江爗生《信之卷》

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

【香港書展2022會員迎新賞】即場下載《香港經濟日報》App成為新會員，即送你精美禮物乙份!

https://event.hket.com/article/3298347?r=cpstni

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Meta元宇宙】Meta準備開放成人內容？　Horizon Worlds將加入18＋標籤
今日
【Meta元宇宙】Meta準備開放成人內容？　Horizon Worlds將加入18＋標籤
【林志穎車禍】林志穎駕駛Tesla Model X自炒起火　因自動駕駛出事？
2022/07/22
【林志穎車禍】林志穎駕駛Tesla Model X自炒起火　因自動駕駛出事？
【DIY砌機】微軟開放Windows 11授權　售約1,091元起
今日
【DIY砌機】微軟開放Windows 11授權　售約1,091元起
【高薪覓人才】華為今年二度全球招聘「天才少年」　5倍薪酬不限學歷
今日
【高薪覓人才】華為今年二度全球招聘「天才少年」　5倍薪酬不限學歷

你可能感興趣

【Meta元宇宙】Meta準備開放成人內容？　Horizon Worlds將加入18＋標籤
今日 14:00
【Meta元宇宙】Meta準備開放成人內容？　Horizon Worlds將加入18＋標籤
【林志穎車禍】林志穎駕駛Tesla Model X自炒起火　因自動駕駛出事？
16:37 2022/07/22
【林志穎車禍】林志穎駕駛Tesla Model X自炒起火　因自動駕駛出事？
【DIY砌機】微軟開放Windows 11授權　售約1,091元起
今日 13:18
【DIY砌機】微軟開放Windows 11授權　售約1,091元起
演唱會 歌曲 文娛藝術 綜藝節目 歌手 串流 姜濤 呂爵安 柳應廷 盧瀚霆

下一篇文章

【網絡安全】中國公安「淨網」行動　5年處罰16.2萬間互聯網企業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【林志穎車禍】林志穎駕駛Tesla Model X自炒起火　因自動駕駛出事？
【林志穎車禍】林志穎駕駛Tesla Model X自炒起火　因自動駕駛出事？
【高薪覓人才】華為今年二度全球招聘「天才少年」　5倍薪酬不限學歷
【高薪覓人才】華為今年二度全球招聘「天才少年」　5倍薪酬不限學歷
【機械人意外】俄羅斯國際象棋賽意外　機械人夾斷7歲男童手指
【機械人意外】俄羅斯國際象棋賽意外　機械人夾斷7歲男童手指
【DIY砌機】微軟開放Windows 11授權　售約1,091元起
【DIY砌機】微軟開放Windows 11授權　售約1,091元起
【科技一周回顧】Microsoft Teams死機香港用戶也受影響　Netflix打擊共享帳戶
【科技一周回顧】Microsoft Teams死機香港用戶也受影響　Netflix打擊共享帳戶
【Meta元宇宙】Meta準備開放成人內容？　Horizon Worlds將加入18＋標籤
【Meta元宇宙】Meta準備開放成人內容？　Horizon Worlds將加入18＋標籤
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款