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【網銷下跌】美國高價美妝網銷跌14%　消費者傾向到店消費

商業 17:00 2022/07/25

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最新調查顯示美國美妝市場網上銷售有回落，消費者傾向回到實體店消費。(法新社圖片)

疫情影響美妝行業表現，網上銷售過去兩年明顯增長，但最新調查顯示美國的高價美妝市場網上銷售有回落，消費者傾向回到實體店消費。

【旅遊復甦】以色列航空客運6月按年升1.5倍　重啟波音777大機應付夏季

據市場調查機構1010data的報告，高價美妝類產品的網上銷售額按年下降14%。發言人Jonah Ellin表示注意到消費者購物模式發生顯著變化，包括大多數零售商和多個美妝類產品的網上銷售正下降，不過數字仍然高2019年疫情大流行前。而且消費者開始返回實體商店購物。零售商看到美妝類產品銷售呈上升趨勢。雖然網上美妝銷售額在2019年至2020年期間增長51%，但明顯消費者現時會考慮到店選購。

報告分析大多數彩妝用家更喜歡以體驗實際產品的方式購物，而非僅在屏幕上觀看，到實體店能更好進行配色和試用的優勢，為改變消費者行為發揮作用。並形容在個別產品類型中，實體店比較暢銷者於網上表現會比較差。

另外不同美妝百貨店亦互相爭奪市場分額，Macy’s 及Target成為主流， 分析指Macy’s 成功取得Sephora及Nordstrom的網上渠道分額，如香水、防曬和美髮用品等。Target則在眼妝、唇妝、美甲和身體護理產品銷售等取得增長。Ellin形容2022年及以後零售商成功的關鍵，將是要專注於店內表現以及在網上教育和營銷，以滿足不同渠道客戶。

【復古商機】古著店盛行競爭趨激烈　突圍全憑了解及體貼顧客需要

責任編輯:王浩賢

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