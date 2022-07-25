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【數字人民幣】人行：數字人民幣「可控匿名」讓支付體驗更安全　強調尊重隱私及個人信息保護

宏觀解讀 15:48 2022/07/25

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【數字人民幣】人行：數字人民幣「可控匿名」讓支付體驗更安全　強調尊重隱私及個人信息保護

各國央行加緊研究數碼貨幣，官媒《中國證券報》引述人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春出席活動時稱，數字人民幣作為人行發行的法定數字貨幣，會充分尊重隱私與個人信息保護，並在此基礎上做好風險防範，以防止被不法分子利用。

現時實物現鈔提供完全匿名性，穆長春指出，數字人民幣「可控匿名」為公眾提供體驗更好、更加安全的支付服務將起到積極作用。

人行：可控不意味著控制和支配 

穆長春強調，公眾仍然可獲得實物現鈔所提供的完全匿名性，這點並不會因為數字人民幣的發行而被剝奪；同時，可控並不意味著控制和支配，而是指防控風險和打擊犯罪，這是維護公眾利益和金融安全的客觀需要。

對於客戶信息保護方面，穆長春稱，數字人民幣運營機構需要建立健全客戶信息保護內控制度和客戶信息保護監測工作機制，只有在可能涉及洗錢、恐怖融資和逃稅等違法犯罪交易時，才能申請獲取相關客戶信息進行風險分析及監測。

穆長春：只有法律授權才能查詢、凍結數字人民幣錢包

穆長春又稱，應明確數字錢包查詢、凍結、扣劃的法律條件；只有法律授權的有權機關基於法定事由，才能夠查詢、凍結、扣劃用戶數字人民幣錢包，否則運營機構有權予以拒絕。

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編輯：李哲毅

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