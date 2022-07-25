【石油帝國】沙特擬斥資7.85萬億建全球最巨型大廈 長度達120公里最高處接近500米 落成後可居住500萬人

沙特阿拉伯據傳正規劃要斥資一萬美元（約七萬八千五百億元）興建兩座高500尺、長120公里的平行摩天大樓「鏡線」(Mirror Line)，作為王儲穆罕默德力推的「新未來」計劃一部分。該項目將會是全球最巨大建築，兩座超巨型鏡面建築將平行延伸近一百二十公里，最高處達一千六百英尺（約四百八十八米），足足可以容納500萬人生活其中。

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根據外媒報導，這兩座摩天大樓將穿過山脈和沙漠，其側面將呈鏡面狀，且在整體將包含高速列車、垂直農場、體育場和遊艇碼頭等設施。沙特阿拉伯王儲穆罕默德 (Mohammed bin Salman) 在2021年1月曾宣布「新未來」 (Neom) 計劃要沿著170公里長的帶狀範圍打造一座線型智慧城市，而「鏡線」就是其中的主要建築。他當時曾說，希望能在沙特阿拉伯打造出有如埃及金字塔一般經典而永恆的建築。

有專家估計項目可能需要長達五十年時間才能建成，但王儲穆罕默德則要求在2030年底前完成。因此計劃仍有可能生變。

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記者：鄭日棱