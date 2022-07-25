【一家四口】「得中國語文者得天下」 國學帶領教育革命

筆者最近回到睽違6年的成都，發現成都發展一日千里，筆者說的不單是公路、地鐵綫、5G網絡覆蓋等硬件，而是人民思考、價值觀、育兒教育理念等軟件的升級。在成都有幸認識了「伏羲之家」創辦人陶紅女士，以及她女兒廖陶潤（小陶老師）。她們於2014年受北京教育家吳鴻清教授啟發，開創以中國傳統核心價值為本的幼兒園—伏羲之家。現時這幼兒園有2個校舍，學生有差不多200人，平均學費每年50,000元人民幣，由小陶老師和丈夫張力元先生負責日常營運。

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正當香港家長日夜播放《迪士尼美語世界》或《Oxford Path》給孩子看時，小陶的媽媽以前也播放中國古詩和經典給她聽，讓小陶可無時無刻吸收中國古訓和智慧。當中尤以《論語》和《弟子規》為主。這2部經典日後成為小陶老師做人座右銘。

女學霸栽培下一代

小陶是典型學霸型女學生，年僅15歲已獨自出國讀書，還未夠17歲已獲大學收錄，畢業後她選擇到香港工作，曾在東亞銀行（00023）任職投資部。這樣聽下去，很像我們的「人生勝利組」：外國留學，海歸回國後在金融圈打滾，認識了金融才俊後便夫妻檔扶搖直上，平步青雲，這個劇本我們在電視電影看過多次。但小陶卻走一條「The Road Less Traveled」。她回到成都，想起了昔日媽媽對她栽培，決定以自身經驗去正面影響中國下一代，在成都天府新區開創「伏羲之家幼兒園」去實踐自己的理念。

以前在香港時，筆者參加過不少家長會，每次筆者都不斷看錶，「慘過等放工！」今次筆者在「伏羲之家」訪問時，參加一場家長會，竟然全無冷場，觀眾（家長）看得如癡如醉，秘密在哪？

講者張力元（小陶丈夫）斬釘截鐵地把國家教育改革路綫表列出來，發現英語比重由原本20%至22%大幅下調至6%至8%，而中國語文和體育的比重則大幅調升。這國策的改變完全迎合了「伏羲之家」的教育路綫。現時中國「內捲化」日益嚴重，家長都希望可從教育國策中得啟示，讓孩子得到最優質的起步點。其實，這不就是我們經常去研讀李克強的重要講話，去尋找下一隻國策受惠倍升股一樣嗎？

全球人類要學中文

一向以來香港是「得英文者得天下」，但現在中國教育變革，已漸推向「得語文者得天下」，這語文當然是中國語文。正當我們學外語時，重點在於其文發和詞彙，但中國語文特點在於語文系統內已經包含了華文化、價值觀和道德倫理。國學大師南懷瑾先生曾說過，總有一天，全世界人要學中文。筆者在成都認識不下10位能操流利普通話的「老外」，當然他們每人都有位四川賢內助「鞭策」他們要3個月學會中文，這留待日後跟大家分享。

撰文：岑皓軒

英國倫敦帝國學院工程學士，前金融機構投資經理，崇尚自由快活主義，著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》、《放養孩子－育出自學力》及香港電台《大城小事》節目主持。

＊以上內容輯錄自第766期《一家四口 離家出走》

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責任編輯：羅浩濂