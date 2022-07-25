【港元定存】低門檻港元定存 最高息5.5厘

▲ 上商推低門檻享高息港元定存優惠。

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市場觀望氣氛甚濃，今天（7月25日）暫僅得建行亞洲微加3個月或以上的港元定期存款年息，最高息是半年及1年，略升0.05厘，年息齊報2.05厘。此外，近期搶存戰最吸睛的，是上海商業銀行新推低門檻定存優惠，起存額只是1000元，以網上或流動銀行開立，1年期息率有1.28厘。

雖然上述息率並非全城港元定存最高息，相比富邦1年息率享3厘有距離，但上商勝在入場費易得多，反觀台資行要50萬元全新資金才享最高息。至於1年期第2大高息，是東亞 （00023） 的2.88厘，同樣要求50萬，而工銀亞洲相同存期的2.85厘息率，更須300萬元才獲此特惠息。

南商7天港元定存 享5.5厘年息

比較進場費在1萬元或以下的港元定存，大銀行也有高息之選，如滙豐（HSBC）7天短存有4.5厘年息，但須先把指定外幣作兌換等附帶條件；該行另有1個月享5厘年息，惟較適合頻炒股族，因須參加特定的股票獎勵計劃等。另外，中銀香港 （02388） 1年期也有2.2厘。

要數低門檻最高息，則以南商7天有5.5厘年息居首，上車銀碼低至1000元，以網上或手機銀行敍造短存，且須兌換資金。

論及最易參與，以一眾虛擬銀行跑出，舉平保 （02318） 牽頭的虛銀平安壹賬通（PAOB）為例，起始金額為100元；而TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立（WeLab Bank）只須10元起。騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 參股的虛銀富融（Fusion Bank），以至眾安（ZA Bank）更低至1元也接受，堪稱小存戶恩物。

專家指，銀行為大小存戶提供特優利率，冀盡攬客源。而環球經濟前景持續放緩 但下半年中港經濟有望改善，貸款有望漸增。中信銀行（國際）首席經濟師卓亮指，料下半年香港經濟將出現改善，但受上半年表現拖累，全年本地生產總值增幅料只能達到1%至2%的低單位數水平。

卓亮認為，港元最優惠利率（P）的調整繼續滯後於聯邦基金利率，波動較大的港元拆息卻進一步反覆上揚。雖然P息暫未變，但實際上港元利率環境已開始收緊。談及本周四（28日）美國議息，卓亮表示，聯儲局積極收緊貨幣政策，而最新的前瞻指引顯示，今年底時聯邦基金利率將升至3.5厘。然而，隨着衰退風險上升，加上今年加息幅度進取，預計此輪加息周期或有機會在明年結束。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪