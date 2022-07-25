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【11 SKIES】新世界航天城11 SKIES引入8大娛樂設施　打造「玩購合一」體驗（多圖）

Hot Talk 15:34 2022/07/25

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【11 SKIES】新世界航天城11 SKIES引入8大娛樂設施　打造「玩購合一」體驗（多圖）

新世界發展 （00017） 投資逾200億元建造、位於香港國際機場航天城的11 SKIES，將設有全港最大室内遊樂空間，包括8大首度亮相香港的世界級娛樂設施，樓面面積逾57萬平方呎，以學習、探索、歷奇、沉浸式體驗為主題，全天候開放給不同年齡客群，冀打造11 SKIES成全港最大型的一站式遊樂零售商業新地標，帶來「玩購合一」體驗。

11 SKIES 4個娛樂設施料2023年底至2024年初陸續登場

當中4項娛樂設施，包括香港首個飛行影院Timeless Flight Hong Kong、韓國最大沉浸式多媒體藝術博物館 ARTE MUSEUM、區内首個以柏靈頓熊為主題的室内親子娛樂體驗Paddington™ Play Experience，以及大中華區首個KidZania趣志家兒童職業體驗樂園，預計於2023年底至2024年初陸續登場。

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Timeless Flight Hong Kong為全港首間4D動感飛行影院，以香港風貌為主題，透過數碼技術、無邊界螢幕等先進科技，將香港日與夜的美景展現於高達13米的球形螢幕上。

新世界據指正暗盤放售逾百億非核心物業　包括愉景新城【下一頁】

ARTE MUSEUM將於11 SKIES開設大中華區首間體驗館，以大自然為主題，呈現包括熱帶雨林、潮汐漲退等各種視覺藝術場景，令賓客仿如置身其中，邁進超現實藝術空間。除了ARTE MUSEUM 在韓國標誌性的自然系列專區，11 SKIES還設有香港獨有的主題展覽，為香港及大灣區其他城市的賓客帶來獨特體驗。

11 SKIES設立區内首個以柏靈頓熊為主題的室内親子娛樂體驗Paddington Play Experience，4至12歲兒童可以在此發掘「寓教於樂」的獨特體驗，並與柏靈頓熊展開樂而忘返的學習旅程。

趣志家為幼兒至14歲兒童提供約50款職業體驗

KidZania趣志家於11 SKIES的香港體驗樂園樓高三層，塑造出一個小城市縮影，為幼兒至14歲兒童提供約50款職業體驗，包括消防員、醫護人員、飛行員實習生等，還有讓小朋友發揮創造力的科學家、汽車設計師、珠寶設計師等職業。

11 SKIES總樓面面積達380萬平方呎，引入超過800間商舖，提供逾120種餐飲概念。項目亦包括總樓面面積達57萬平方呎的三幢甲級辦公大樓「K11 ATELIER 11 SKIES」，已於今年7月落成並陸續入伙。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化

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編輯：陳韻妍

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