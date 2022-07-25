【網絡安全】中國公安「淨網」行動　5年處罰16.2萬間互聯網企業

▲ 中國公安部網絡安全保衛局局長王瑛瑋強調，公安機關會堅持打擊與整治並重，切實加強網絡平台源頭治理，不斷強化安全監督檢查和行政執法 （法新社）

中國互聯網技術近年發展迅速，為大眾帶來更方便生活的同時，也出現各種新的網絡犯罪生態。中國公安部網絡安全保衛局局長王瑛瑋表示，自2018年以來，公安部連續5年組織全國公安機關展「淨網」專項行動，積極懲治網絡違法犯罪行為，5年間已處罰16.2萬間互聯網企業。

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王瑛瑋指出，針對侵犯公民個人信息、黑客攻擊破壞、網絡黑產、網絡賭博、網絡淫穢色情、網上虛假信息等嚴重危害網絡秩序和人民權益的違法犯罪行為，公安機關會堅持出重拳、破案件、除團伙。專項行動推出以來，已偵破共25.5萬件各類網絡犯罪案件，並抓獲38.5萬名嫌疑犯。

同時，公安機關亦針對物料供應、技術支援、廣告推廣和支付結算等網絡犯罪關鍵要素環節，對企業和個人依法嚴打嚴管，切實斬斷網絡利益鏈條，在2021年搗破逾6,000個非法支付結算組職，並抓獲7.3萬名嫌疑犯。

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王瑛瑋強調，公安機關會堅持打擊與整治並重，切實加強網絡平台源頭治理，不斷強化安全監督檢查和行政執法；同時，未來將深化「一案雙查」，對網絡犯罪案件中涉及的企業，依法嚴查不履行網絡安全管理義務的行為。

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責任編輯：陳卓賢