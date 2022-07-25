【ET講股通】梁耀康：牛皮悶局（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早承接美股上周五下跌，低開92點，及後最低跌至20353點，尾市跌幅收窄至20528點，暫仍跌80點，成交747億元。恒生科技指數跌近2%，暫報4518點。內房股板塊反彈，碧桂園 （02007） 升4.7%、龍湖 （00960） 升6.5%、中海外 （00688） 升2%；ATM皆跌近約2%，阿里巴巴 （09988） 曾低見99元，考驗100元關口。大市牛皮悶局中，獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：05 - 港股今日市況速覽

00：30 - 恒指上下波幅窄 僅200多點上落

00：55 - 中央上周設立房地產基金 收購爛尾樓項目

01：20 - 建行 （00939） 、人民銀行共出資800億 規模達2000-3000億元人民幣

01：55 - 內房股、物管股造好 龍湖 （00960） 升近7%

03：15 - 睇好內房宜分注買入 政策未落實不宜太進取

05：45 - 中證監否認須除牌 研中概股數據敏感三級制

06：45 - 恒指上下區間20656-21111點 今周注視美聯儲局加息幅度及公布GDP數據

08：40 - 美股重磅股業績期 Microsoft（MSFT.US）、Amazon（AMZN.US）、Apple Inc.（AAPL.US）今周公布業績

10：30 - 中美元首今周或通電話 市場變數多投資者或先離場

11：15 - A股由5月抽升至7月升幅已多 恒指20000點以上有利潤先止賺

12：15 - 內房反彈回落快 建行 （00939） 首輪買優質項目解讀正面

13：30 - 吼內銀股宜睇股息 宜吼國有內銀

13：50 - 潛力股推介：圓通速遞國際 （06123）

17：14 - 中國移動 （00941） 9厘股息 業務穩健可留意

17：49 - 黃金價格回落至1700美元有支持 如反彈可吼SPDR金ETF （02840） 博潛在對沖

19：55 - 中國鋁業 （02600） 收購大型鋁業股 國際鋁價未回升值博性不高

21：01 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 3.16元買入要止蝕？

23：08 - 觀眾問股：內房股收集揀邊隻？咩位買入？ 中海外 （00688） 國企內房較穩健

24：05 - 民企內房龍湖 （00960） 9-12個月月供形式合理 反彈不宜過份樂觀

27：01 - 港股收市市況速報

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**重溫【開市追揸沽】美國加息幾多厘 本港隨時加P樓價點睇？**

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認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股表現牛皮，上下波幅僅200餘點，恒指全日跌46點，收報20562點，大市成交893億元。

消息面方面，據報中央設立房地產基金，內地部分停工樓盤開始復工，民企內房、物管股反彈，且看此消息能否緩解市場對爛尾樓的憂慮。有意吼相關股份的話，只宜分批小注，見步行步。

中證監否認研為中概股敏感數據設「三級制」，但消息未有為科網股添壓。本周聯儲局議息前，相信市場觀望氣氛持續。美國次季GDP數據、蘋果等多隻科技股放榜，亦將左右後市。美國眾議院議長佩洛西擬訪台，亦恐引來地緣政治衝突。

潛力股可留意圓通速遞國際 （06123） ，股價升3.1%至2.64元。該股早前發盈喜，並獲非執董小量增持。可待回落至2.3至2.4元吸納，失守上升軌或2.25元止蝕，目標先看3元。惟要留意此股成交不多。

另外，穩健投資者可吼中移動 （00941） 。金價重返低位，SPDR黃金ETF （02840） 有一定值博性。鋁價受壓，有併購消息的中鋁 （02600） ，值博性亦不高。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中行、中海外、龍湖。立即觀看】

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