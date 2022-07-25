  • 35°C
香港時間 : 2022725日 (一) 16:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國超跑數量2021錄增長 專家：3個原因

環球社會熱點 16:10 2022/07/25

分享：

分享：

英國經濟因新冠肺炎疫情通貨膨脹高企而備受打擊，但最新數據顯示，當地超級跑車的數量未見減少，反而錄得增長。有會計師認為，及時行樂的人生態度，虛擬貨幣市場興起及疫情成為英國去年超跑變多的原因。

人手短缺加通脹夾擊 英國倒閉餐廳按年增逾6成 【下一頁】

英國駕駛及車輛牌照署（Driving and Vehicle Licensing Agency）最新數據顯示，2021年內登記的英國超跑數量超過1.8萬部，較2020年多19%，價值由數十萬至過百萬英鎊（約939萬港元）不等。

負責統整數據的UHY Hacker Young會計師樓表示，超跑數量增加反映更多富人採取「你只活一次」（you only live once）的心態，更加願意購買如超跑等奢侈品。會計師樓指在困難的疫情過後，不少富人買超跑作為獎勵。

UHY Hacker Young員工肯德里克（David Kendrick）指出，去年全球政府及央行的現金流湧入市場有助超跑銷情，如虛擬貨幣市場出現不少一夜致富的百萬富翁，以及購買超跑的借貸或金融成本變低。

倫敦救護員求OT 嘆人工跑輸通脹唔夠生活開支 【下一頁】

在前10個擁有最多超跑地區中，只有2個並非英格蘭東南地區。英超球會曼聯（Manchester United）及利物浦（Liverpool）球星聚集的東柴郡（East Cheshire）為其中之一。

倫敦西敏市（City of Westminster）為英國超跑「首都」，登記車輛達553部。沃金（Woking）為前10地區中升幅最大，2021年超跑數增加40%，達217部。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

【香港書展2022會員迎新賞】即場下載《香港經濟日報》App成為新會員，即送你精美禮物乙份!

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【歐洲熱浪】英南部發生嚴重火災 倫敦民眾被敦促勿燒烤
今日
【歐洲熱浪】英南部發生嚴重火災 倫敦民眾被敦促勿燒烤
【英揆之爭】近萬保守黨人聯署 促准約翰遜再選黨魁
今日
【英揆之爭】近萬保守黨人聯署 促准約翰遜再選黨魁
英國NHS醫護威脅秋天罷工 不滿加薪幅度低過通脹
2022/07/22
英國NHS醫護威脅秋天罷工 不滿加薪幅度低過通脹
【英揆之爭】黨內民調明顯落後 辛偉誠批卓慧思減稅致通脹
2022/07/22
【英揆之爭】黨內民調明顯落後 辛偉誠批卓慧思減稅致通脹
英國通脹再創40年新高 6月CPI按年升9.4%
2022/07/20
英國通脹再創40年新高 6月CPI按年升9.4%

你可能感興趣

【歐洲熱浪】英南部發生嚴重火災 倫敦民眾被敦促勿燒烤
今日 13:37
【歐洲熱浪】英南部發生嚴重火災 倫敦民眾被敦促勿燒烤
【英揆之爭】近萬保守黨人聯署 促准約翰遜再選黨魁
今日 13:32
【英揆之爭】近萬保守黨人聯署 促准約翰遜再選黨魁
英國NHS醫護威脅秋天罷工 不滿加薪幅度低過通脹
15:10 2022/07/22
英國NHS醫護威脅秋天罷工 不滿加薪幅度低過通脹
經濟 虛擬貨幣 疫情 新冠肺炎疫情 英格蘭 英國 倫敦 會計

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月25日 時間16:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

F1前主席愛女兩億珠寶失竊 懸紅5642萬求歸還（第二版）
F1前主席愛女兩億珠寶失竊 懸紅5642萬求歸還（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月25日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月25日 時間16:00）
【Sergey Brin】馬斯克傳搭上Google創辦人妻子 曾下跪求原諒（第二版）
【Sergey Brin】馬斯克傳搭上Google創辦人妻子 曾下跪求原諒（第二版）
英超模重提出道險拍半裸照 揭時裝界陰暗面（多圖）
英超模重提出道險拍半裸照 揭時裝界陰暗面（多圖）
美國農作物今年恐失收 熱浪與乾旱夾擊
美國農作物今年恐失收 熱浪與乾旱夾擊
【烏克蘭戰爭】俄否認釀糧食危機 烏料9月重奪基爾松（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄否認釀糧食危機 烏料9月重奪基爾松（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款