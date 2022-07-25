英國超跑數量2021錄增長 專家：3個原因

英國經濟因新冠肺炎疫情通貨膨脹高企而備受打擊，但最新數據顯示，當地超級跑車的數量未見減少，反而錄得增長。有會計師認為，及時行樂的人生態度，虛擬貨幣市場興起及疫情成為英國去年超跑變多的原因。

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英國駕駛及車輛牌照署（Driving and Vehicle Licensing Agency）最新數據顯示，2021年內登記的英國超跑數量超過1.8萬部，較2020年多19%，價值由數十萬至過百萬英鎊（約939萬港元）不等。

負責統整數據的UHY Hacker Young會計師樓表示，超跑數量增加反映更多富人採取「你只活一次」（you only live once）的心態，更加願意購買如超跑等奢侈品。會計師樓指在困難的疫情過後，不少富人買超跑作為獎勵。

UHY Hacker Young員工肯德里克（David Kendrick）指出，去年全球政府及央行的現金流湧入市場有助超跑銷情，如虛擬貨幣市場出現不少一夜致富的百萬富翁，以及購買超跑的借貸或金融成本變低。

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在前10個擁有最多超跑地區中，只有2個並非英格蘭東南地區。英超球會曼聯（Manchester United）及利物浦（Liverpool）球星聚集的東柴郡（East Cheshire）為其中之一。

倫敦西敏市（City of Westminster）為英國超跑「首都」，登記車輛達553部。沃金（Woking）為前10地區中升幅最大，2021年超跑數增加40%，達217部。

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責任編輯：吳漢培

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