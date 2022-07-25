▲ 【恒地12】The Henderson獲凱雷承租2萬呎辦公室樓面 李家誠：對香港續為國際金融中心投下信心一票

恒基地產 （00012） 宣布，中環旗艦商業項目The Henderson獲國際投資公司凱雷（Carlyle）落實承租，凱雷及附屬包括阿爾卑斯投資合夥公司（AlpInvest Partners Limited）將租用約2萬平方呎辦公室樓面。

恒地主席李家誠表示，很高興獲得凱雷信任，選擇將其亞太區總部遷往The Henderson，以繼續擴充其在當區逾20年的業務發展，今次合作是對香港繼續作為國際金融中心投下信心一票，相信其會繼續發揮優勢，克服疫情對本地經濟帶來的挑戰，期望與更多如凱雷的國際行業翹楚合作，推動香港的長遠發展。

Henderson預計於2023年落成，除凱雷外，已獲得佳士得承租。佳士得早前確定承租The Henderson共4層寫字樓，合共約5萬平方呎樓面，作為佳士得在香港首個常設拍賣中心和藝廊。

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編輯：陳韻妍