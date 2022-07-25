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人手短缺加通脹夾擊 英國倒閉餐廳按年增逾6成

環球經濟金融 15:30 2022/07/25

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通脹及脫歐後人手短缺等問題衝擊英國飲食業和款待行業，有會計師行數據顯示，英國陷破產危機及倒閉的餐廳數量按年急增超過6成。而消費者預計也會因通脹惡化，繼續減少外出用餐等方面開支，飲食業情況恐雪上加霜。

倫敦救護員求OT 嘆人工跑輸通脹唔夠生活開支 【下一頁】

會計師行UHY Hacker Young的最新數據顯示，英國在截至今年5月的一年内，有多達1,406間餐廳資不抵債（Insolvent）並倒閉，按年增幅達64%。

與飲食業相比，整個款待行業的情況相對較好，資不抵債並倒閉的企業數量按年增幅為56%。

由於英國政府在疫情期間實施封城及多項防疫限制，包括Byron、Gourmet Burger Kitchen、Strada及Carluccio's在內的多間餐廳，在疫情嚴峻時期一度關閉數十間分店。

UHY Hacker Young合夥人庫比克（Peter Kubik）表示，英國飲食業的壓力與日俱增，有愈來愈多企業因而倒閉。

庫比克指出大量餐廳獲政府支援，才得以在新冠疫情期間勉強生存。不過業界目前面臨通脹惡化、脫歐後勞動力短缺及消費者削減開支等多項新挑戰，更難掙扎求存。

英國脫歐後各行各業招聘有困難，特別難以聘請廚房工，部分小餐廳在聖誕節高峰期要提供額外1,000英鎊的獎金來吸引廚師及廚房工入職。

庫比克指小餐廳因脫歐遭受的打擊最大，根本無法聘請足夠員工工作來維持餐廳盈利，成為餐廳倒閉潮的一大原因。

英國通脹再創40年新高 6月CPI按年升9.4% 【下一頁】

UHY Hacker Young上月發表一項研究指，全英國百大餐飲集團在疫情期間被迫重組公司業務，過去半年的虧損金額升至超過8億英鎊（約75.2億港元）。

而且俄烏戰爭導致能源及各項物價飆升，英國上月通脹按年增9.4%再創40年以來新高，消費者支出放緩。有分析師警告今年10月通脹率或高達12%，不少家庭會面臨更大財政壓力，也將會再次減少外出用餐等方面的支出。

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責任編輯：鄭錦玲

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