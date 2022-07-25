▲ 【財經小知識】上市公司何時需要公布盈喜或盈警？

近期不少公司陸續在業績前公布盈利預喜或預警，對其股價造成波動。究竟上市公司在甚麼時候、或是盈利增減多少幅度才需要公布盈喜或盈警？

每逢業績期前，總有一部分企業公布盈喜或盈警，並受市場關注。不過，事實上，企業要發出「盈喜」和「盈警」，至今依然沒有一套量化準則。

據港交所《上市規則》第13.24B（1）條中提到，「如在盈利預測期間發生某些事件，而該等事件倘於編制盈利預測時知悉，會導致該項預測所根據的假設出現重大改變，則發行人必須及時公布有關事件。在該公告中，發行人亦必須就該等事件對已作出的盈利預測可能產生的影響，表明其看法」。至於何謂「假設出現重大改變」和「及時公布」，則視乎上市公司管理層的決策及取態，以及與市場溝通能力。

另外，據第13.24B （2）（a）及（b）提到，「如在發行人日常及一般業務以外的業務產生的盈利或虧損並沒如預期般在載有盈利預測的文件內披露，而此等收益或虧損令盈利預測的有關期間的盈利大幅增加或減少，則發行人必須公布此項資料，包括說明該非經常性的業務所增加或減少的盈利比重。發行人一旦獲悉所產生或將會產生的盈利或虧損很可能會令所得或將會獲得的盈利大幅增加或減少後，即須公布《上市規則》第13.24B（2）（a）條所述的資料」。由此可見，條文亦未有披露盈利增加或減少的量化標準。

反觀A股，其要求則較為明確。以上交所為例，上交所規定如果上市公司預計全年可能出現虧損、實現扭虧為盈、淨利潤按年增減50%以上，均需在特定時間內進行業績預告，應當在當期會計年度結束後的1月31日前披露業績預告。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化

相關文章：

【盈喜盈警】中國飛鶴一度插近17%創兩個月低 發盈警料上半年少賺最多42%

【盈喜盈警】一文看清企業數據 上海復旦料上半年淨利潤升逾1.6倍（不斷更新）

【盈喜盈警】京信通信料上半年扭虧為盈 純利將錄不少於8300萬

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

編輯：姚卓然