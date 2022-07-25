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【美國加息】DWS：鮑威爾本周料重申堅定抗通脹立場　若加息少於0.75厘或被視為過於鴿派

宏觀解讀 14:50 2022/07/25

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DWS美國經濟師Christian Scherrmann表示，聯儲局一直堅定地表示致力打擊通脹，但問題是當局如何去控制過度的通脹，以及聯儲局的行動如何應對現時不確定的經濟勢頭。DWS估計，聯儲局本周會加息0.75厘，而加息0.75厘後，相信貨幣政策已進入環球央行認為較中性或接近中性的情況；若聯儲局加息少於0.75厘，可能被視為過於鴿派。

現時美國經濟增長勢頭放緩，首季錄得負增長，第二季再出現負增長，令經濟出現技術性衰退的可能性亦增加，但近月勞工市場卻表現理想，部分分析員認為，就業數據較波動，而且新申領失業救濟人數輕微上升，惟失業率維持3.6%，可被視為充分就業。

高盛兩大原因料聯儲局本周僅加息0.75厘【下一頁】

聯儲局主席鮑威爾6月時強調，4.1%失業率代表勞工市場強勁，意味當局仍有空間加息，但問題是聯儲局加息的速度有多快。

Christian Scherrmann稱，基於現時通脹居高不下，加上通脹預期持續高企，貨幣政策的中性立場或被視為不足夠，估計鮑威爾會繼續在本周的議息會議重申，堅定對抗通脹的立場，引導市場預期聯儲局將進一步調高利率。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化

相關文章：【美國加息】美國國債孳息率全線跌　市場料聯儲局7月加息0.75厘後　9月或只加0.5厘

相關文章：【澳洲加息】澳央行行長：有必要進一步加息遏通脹　疫情期間對經濟提供過多支援

相關文章：【歐洲加息】歐央行行長拉加德：將繼續加息 直至通脹率回落至2%  

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編輯：陳韻妍

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