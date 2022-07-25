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特朗普爆任內想自頒榮譽勳章 自稱美史上被迫害最嚴重的人

環球社會熱點 15:01 2022/07/25

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美國前總統特朗普一向言行出位，卸任後被爆出任內曾有眾多「奇想」。特朗普演講時突然自爆，曾考慮頒發美國榮譽勳章給自己，但被勸退。美國榮譽勳章為最高軍事容銜，規定授予在戰鬥中表現出色的軍人，但特朗普未曾服役。

特朗普被指無視子女請求 拒下令制止國會山莊暴亂 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）上周六（23日）晚出席佛羅里達州（Florida）一個右翼學生活動，發表演講期間透露，任內曾考慮向自己頒發榮譽勳章（Congressional Medal of Honor），但被勸退指不合適。

榮譽勳章是由美國政府頒發的最高軍事榮銜，僅授予戰爭中表現英勇的軍人，至今已頒發3,460枚，最近一次為2018年。由於勳章證書上有「以國會的名義」字樣，故經常被誤稱為「國會榮譽勳章」，過去亦曾有在美軍服役的加拿大公民獲得。特朗普過去雖曾入讀軍事學校，但未曾在軍中服役。

特朗普認2024年參選 或中期選舉後宣布 【下一頁】

同場，特朗普表示有朋友形容他是「美國史上被迫害最嚴重的人」（the most persecuted person in the history our country）。但特朗普指從未有如此想法，因為自己未有時間思考，一直在和試圖迫害自己的人作鬥爭，強調未有任何政客或總統的待遇如自己一般。

特朗普早前已表示有意競逐2024年總統大選，他指若自己宣布不參選，外界對自己的迫害將會停止，對方目的亦會達成。但特朗普強調，自己永遠不會讓對手得逞。

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責任編輯：李俊儀

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