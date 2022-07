特朗普爆任內想自頒榮譽勳章 自稱美史上被迫害最嚴重的人

美國前總統特朗普一向言行出位,卸任後被爆出任內曾有眾多「奇想」。特朗普演講時突然自爆,曾考慮頒發美國榮譽勳章給自己,但被勸退。美國榮譽勳章為最高軍事容銜,規定授予在戰鬥中表現出色的軍人,但特朗普未曾服役。

特朗普被指無視子女請求 拒下令制止國會山莊暴亂 【下一頁】

特朗普(Donald Trump)上周六(23日)晚出席佛羅里達州(Florida)一個右翼學生活動,發表演講期間透露,任內曾考慮向自己頒發榮譽勳章(Congressional Medal of Honor),但被勸退指不合適。

榮譽勳章是由美國政府頒發的最高軍事榮銜,僅授予戰爭中表現英勇的軍人,至今已頒發3,460枚,最近一次為2018年。由於勳章證書上有「以國會的名義」字樣,故經常被誤稱為「國會榮譽勳章」,過去亦曾有在美軍服役的加拿大公民獲得。特朗普過去雖曾入讀軍事學校,但未曾在軍中服役。

特朗普認2024年參選 或中期選舉後宣布 【下一頁】

同場,特朗普表示有朋友形容他是「美國史上被迫害最嚴重的人」(the most persecuted person in the history our country)。但特朗普指從未有如此想法,因為自己未有時間思考,一直在和試圖迫害自己的人作鬥爭,強調未有任何政客或總統的待遇如自己一般。

特朗普早前已表示有意競逐2024年總統大選,他指若自己宣布不參選,外界對自己的迫害將會停止,對方目的亦會達成。但特朗普強調,自己永遠不會讓對手得逞。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:李俊儀

【香港書展2022會員迎新賞】即場下載《香港經濟日報》App成為新會員,即送你精美禮物乙份!