▲ 【財經小知識】股息率愈高愈好？除淨前一日買入最著數？

中期業績期將近，投資者除了關心所買股份的盈利高低，不少投資者也相當關注股息表現。近一年市場愈見波動，科技股股價波動尤令投資者驚心，個別傳統經濟股如大宗商品、航運股盈利大增，股息水漲船高，以至內地電訊、內銀等傳統收息股，都在波動市也吸引一定投資者入場。到底「高股息」是否必定利好股價？在除淨日前夕買入是否最著數？

派股息＝增長減慢？

企業賺到錢，分紅與投資者固然是天經地義，但也反映公司減少現金資源，大多處於增長期的股份如科投股，都會盡量將現金重新投資在業務增長，當企業由不派息轉為加大派息、回購，會令部分機構視公司缺乏增長點或項目，反而不利股價。

高股息可以是「跌出來」 能否持續成關鍵

股息率是以股息/股價 x100%計算而來，但股息、股價所反映的並一定時同一時期表現，因大部分報價系統上的股息率，當中「股息」大多以近12個月派息總額計算，當行業周期逆轉，股價已反映市場預期而下跌，股息率將被推高。以滔搏 （06110） 為例，在報價系統上，公司最新股息率逾7.8厘，但近一年股價累跌4成，同一派息額一年前股息率只有約5厘。

另一方面，個別行業屬周期行業，如近兩年業績大爆發的航運股東方海外 （00316） ，上年度全年派息高達70港元，就算股價近月處於紀錄高位，現價股息率達24厘，但航運業向來屬周期行業，外界視行業難以長年維持高景氣，股息率對股價的指標作用也受限制。

總括而言，企業在業績跟不上時，股息也自然會下調，看到「高股息率」而入場的投資早只會失望而回。

如何反映公司股息能否持續，最簡單的指標就是看公司每股盈利，大部分公司都會盡量維持股息佔盈利在特定水平，令投資者更易理解公司的營運方針，若然派息比率超越100%，就反映公司另一層面的「入不敷支」。

因應行業，企業盈利未必全面反映公司產生現金的能力，如攤銷、折舊等非現金支出較高的公司，盈利或低估公司產生現金的能力，投資者或須以「自由現金流」等方式判斷。

派息四大日子要看清

宣派日：大多與業績同日發布，少數公司會在另設董事會會議審議股息日。

除淨日：股價將於當日開市前扣除股息額，因此若果投資者想收取股息，就須在除淨日前買入。不過，由於股價扣除金額等同於股息額，實際上投資者在除淨當日購買股份，將享有同等金額「折扣」，在除淨日前後入股實際沒有大分別。

截止過戶日：由於股票交收設有「T＋2」，截止過戶日實際即是除淨日後兩個交易日。

派息日：股息正式派發日期，每家證券行和銀行或會收取費用，時間也有可能有一兩日延遲。

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記者：宋佩恩